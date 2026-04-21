Wilders neemt geen verantwoordelijkheid voor verworpen asielwet

Geert Wilders (PVV) weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het verwerpen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Zijn partij maakte vorige week een draai in de Eerste Kamer en besloot tegen een aanpassing van de wet te stemmen, waardoor uiteindelijk CDA en SGP de wet niet meer steunden.

Wilders gaf vooral D66 en premier Rob Jetten de schuld. „Jetten heeft hier enorm gefaald. Hij heeft de kiezer voor de gek gehouden.”

Na vragen van journalisten wilde Wilders niets weten van verantwoordelijkheid bij de PVV. „Wie voor de wet stemt, stemt voor en degene die tegen stemt, stemt tegen.” Volgens hem was er een goede reden voor de senatoren om tegen de aanpassing te stemmen. Die zogeheten novelle zou hulp aan illegalen niet meer strafbaar maken. Dat zou volgens de PVV te veel zijn aangepast door de huidige asielminister Bart van den Brink. De wetstekst was niet anders dan toen de PVV in de Tweede Kamer voor stemde, maar volgens Wilders telt het gesproken woord van de minister ook.

ANP

