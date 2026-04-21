Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brekelmans: D66 zocht redenen om tegen asielwetten te stemmen

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ruben Brekelmans is „verbijsterd” over het stemgedrag van met name D66 in de senaat over de strenge asielwetten. De partij zocht volgens hem naar redenen om tegen te stemmen. „Ik heb daar geen woorden voor.”

Brekelmans wijst erop dat D66 campagne voerde voor de Tweede Kamerverkiezingen met de boodschap dat de partij een strenger asielbeleid wilde. „Dit was de kans om dat eindelijk voor elkaar te krijgen.” Maar hij heeft naar eigen zeggen „vooral heel veel excuses gezien en een heleboel onterechte bezwaren.”

Het VVD-kopstuk vindt dat „talloze senatoren” de kans hebben laten lopen het landsbelang boven het partijbelang te stellen, en dat geldt wat hem betreft „zeker” voor die van D66. Mede doordat die partij tegenstemde, werd de asielnoodmaatregelenwet verworpen. „Nederland heeft hier natuurlijk helemaal niks aan.”

Geen afspraken over stemgedrag

D66 was in de Tweede Kamer ook tegen de asielwetten van voormalig PVV-asielminister Marjolein Faber. Aan de formatietafel is afgesproken dat het nieuwe kabinet de wetten zou uitvoeren als de Eerste Kamer ze zou aannemen. Maar over het stemgedrag van de coalitiepartijen in de senaat zijn geen afspraken gemaakt.

Brekelmans zegt dat hij desondanks rekende op steun van D66, omdat de drie partijen die samen het minderheidskabinet vormen zich wel voor een strenger asielbeleid hebben uitgesproken. Het is „geen optie” dat dit er niet alsnog komt. „Nederland snakt ernaar.”

Ook op de PVV is Brekelmans boos. Hij kan er naar eigen zeggen niet bij dat de partij van Geert Wilders, die hij altijd prees als een bondgenoot in de strijd voor een strenger asielbeleid, het wetsvoorstel van haar eigen oud-minister heeft getorpedeerd. De PVV stemde tegen een verzachting die cruciaal was voor steun van CDA en SGP.

ANP

Reacties