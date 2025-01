Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Memorabele tv-momenten van 2024 op een rij: ‘Fuck de EBU’ en Johan Derksen over het Fries

Van ‘Fuck de EBU’ tot ‘Finkie Bo’: nu tv-jaar 2024 achter ons ligt, is het een mooi moment om terug te blikken op een aantal memorabele momenten op de vaderlandse televisie.

Het was weer een bewogen tv-jaar.

Memorabele tv-momenten

Fuck de EBU

Het had zó mooi kunnen zijn. Joost Klein met zijn Europapa op het finalepodium van het Eurovisie Songfestival. Het mocht niet zo zijn. Klein werd gediskwalificeerd omdat hij een slaande beweging naar een cameravrouw zou hebben gemaakt.

Songfestival-commentator Cornald Maas werd hierop om een reactie gevraagd en kwam opmerkelijk pittig uit de hoek richting de EBU (European Broadcast Union) „Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Maar dat zeg ik nu ook.” Het fragment ging snel viraal en in september werd het verkozen tot tv-moment van het jaar.

De Olympische Spelen

„Finkie Boo! Finkie Booooooo!” Femke Bol vloog op de Olympische Spelen van Parijs met een fantastische slotronde van 47,93 seconden drie concurrenten voorbij. Zij snelde zo naar het – vooraf niet per se verwachte – goud op de 4×400 meter gemengde estafette. Commentaren gingen in alle talen los op de gouden race van Bol en dat leverde heerlijke filmpjes op.

Maar ook de overwinning van Sifan Hassan mag in dit lijstje niet ontbreken. Nadat ze al brons op de 5000 en 10.000 meter te pakken had bekroonde ze haar olympische missie met goud op de marathon. Geen vrouw deed deze drie afstanden eerder tijdens de Olympische Spelen, met drie plakken om de nek.

Mammie en pappie

Albert en Joyce uit kijkcijferhit B&B vol Liefde wisten de tongen flink los te maken met hun ‘babytaal’. Het viel kijkers van het datingprogramma op dat de twee nogal eens met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken.

Nadat Joyce besloot terug te gaan naar Nederland voor haar zieke moeder, zei ze huilend: „Ik heb alleen nog mijn mammie.” Waarna Albert reageerde: „Ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie.” Later deed Joyce de wenkbrauwen opnieuw fronsen: „Mag ik je puppy zijn?”

Afscheidstoespraak Mark Rutte

Een einde van een tijdperk. De langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis, Mark Rutte, zwaaide dit jaar na bijna veertien jaar af.

Mark Rutte greep zijn afscheidstoespraak, die live op tv was, in het Torentje aan om nogmaals spijt te betuigen over de toeslagenaffaire en de aardbevingenproblematiek in Groningen. „Daar is onder mijn verantwoordelijkheid veel misgegaan en dat trek ik me ook persoonlijk aan.” Rutte vond het „onwerkelijk” en werd er „weemoedig” van dat hij stopte als minister-president.

Johan Derksen over Habtamu de Hoop

Johan Derksen kwam onder vuur te liggen na uitspraken over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA-GroenLinks), die hij deed in SBS6-talkshow Vandaag Inside.

Hoops naam kwam voorbij toen het over de Friese taal ging. Volgens Derksen heeft De Hoop daarover geen recht van spreken. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?” De parlementariër werd geboren in Ethiopië en is geadopteerd door Friese ouders toen hij een paar maanden oud was.

Geen excuses, geen aangifte

Derksen werd bedolven onder de kritiek, onder meer door Mark Rutte, andere politici en de Nationaal Coördinator Racismebestrijding. In een eerste reactie zei De Hoop – in het Fries – dat hij geen tijd voor en geen zin in „dit soort flauwekul” heeft. Derksen was zelf absoluut van plan om zijn excuses aan te bieden.

Na de uitspraken werd er door anderen aangifte gedaan van belediging en discriminatie. Het Openbaar Ministerie zei dat de opmerkingen wel beledigend zijn, maar zag af van vervolging omdat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid zelf geen aangifte heeft gedaan.

