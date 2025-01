Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen nieuwjaarsduiken dit jaar, dan maar koudwaterzwemmers kijken bij MAX

Goed bedacht door Omroep MAX: een documentaire over koudwaterzwemmers uitzenden op 1 januari, de dag dat we (nou ja, ‘we’…) massaal aan nieuwjaarsduiken doen. Maar ja, die zijn er door de weersomstandigheden even niet. De docu wel, dus kunnen we lekker warm binnen zitten en kijken naar Kouwe Koppen.

Velen moeten er niet aan denken, maar duizenden Nederlanders hollen elke nieuwjaarsdag de zee of een meertje in. Even een frisse, dan wel ijskoude neus halen op 1 januari, na al die drank en oliebollen. Nieuwjaarsduiken zijn hartstikke populair, alleen konden ze vandaag even niet doorgaan. Storm, hoge golven: het is simpelweg niet veilig genoeg. Mocht je op deze nieuwjaarsochtend denken: misschien toch maar…? Doe maar niet. De landelijke Reddingsbrigade waarschuwde gisteren al: „Ga niet zelf de zee in.”

Niet alleen nieuwjaarsduiken populair

Nog niet heel lang geleden werd je voor gek verklaard als je aan koudwaterzwemmen deed. Op een of andere manier is dat naast de nieuwjaarsduiken ook een favoriete bezigheid voor veel mensen geworden. De koudwaterzwemmers doen dat echter het hele jaar door. Omroep MAX zag de trend (dat zien was niet zo moeilijk trouwens, je hoort er tegenwoordig amper meer bij als je niet elke week even in een (ijs)koud watertje plonst). Regisseur Nicole van Damme maakte daarom de docu Kouwe Koppen (vanavond te zien) en Metro bekeek ‘m met de nodige bibbers alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Koudwaterzwemmers alleen, maar ook samen

Een Facebookpagina over buitenzwemmen? Ten tijde van het maken van Kouwe Koppen hadden een stuk of tienduizend koudwaterzwemmers zich daar verzameld. Zo zwemmen ze meestal alleen, maar zijn ze toch een beetje samen. Het intrigeerde Nicole van Damme mateloos. Zelf was ze net aan buitenzwemmen begonnen, omdat haar cholesterol te hoog was. Ze woont dan wel op een ark op het water, maar haar drijvende woning verliet ze voor zwemmen hoogstens „twee keer per jaar als de kraaien van het dak vielen”. Deze verslaggever kent vooral van het dak rollende mussen, maar goed, het is wel duidelijk. Twee keer buitenzwemmen per jaar werd uiteindelijk zo’n beetje elke dag.

Van Damme bekeek op de eerder genoemde Facebookpagina filmpje na filmpje en dacht toen: ik ga die koudwaterzwemmers vragen of zij zichzelf willen filmen. Geinig idee en goed gelukt. De buitenzwemmers zijn al best heldhaftig – vindt deze kijker dan – maar ze hebben mooie beelden gemaakt. Zwemmen met een selfiestick lijkt me nogal een heel gedoe. „Pure koudwaterpoëzie”, vindt Van Damme het geworden. „Dit zijn doorgewinterde kouwe koppen.”

Nicole van Damme filmde zelf al de Kouwe Koppen Zwemtocht Zaandam:

In Kouwe Koppen zien we een aantal gepassioneerde buitenzwemmers die ook hun persoonlijke verhalen delen. Ze geven zich figuurlijk bloot, maar nog wel met badpak of zwembroek aan. Geoffrey (51) springt er daarbij uit. De man is depressief (zat er drie maanden voor in een kliniek), deed meerdere zelfmoordpogingen en was lang verslaafd aan coke en crack. Op het strand geeft Geoffrey toe dat hij het eigenlijk jammer vindt dat een van ‘zijn pogingen’ niet gelukt is. Dat zwemmen in zee doet hem echter wel goed.

De kijker zie Liselot ‘badderen’ in de Sloterplas in Amsterdam. Da’s nou net ook ‘de plas’ van deze Metro-kijker. Om meteen maar toe te geven: om er die kilometer of 5 omheen te lopen. Liselot niet. De aanraking van het water „geeft haar een diepe rust”. En: „Heel wat anders dan die chloorbaden met die vieze tegeltjes.” De rust heeft de Amsterdamse nodig. Ze is als onderneemster van twee winkels, zo vindt zij, behoorlijk door haar gemeente genaaid. Dat koude water laat haar de schulden voor even vergeten.

🏊 Waar zijn de koudwaterzwemmers? Wil je in 2025 ook bij het legioen der koudwaterzwemmers horen? En heb je een steuntje in de rug nodig? Er is een website met interactieve landkaart gelanceerd. Daarop vind je alle buitenzwewmlocaties van Nederland te vinden. Heb je eenmaal wat zwemmatties gevonden… dan moet je wel!

Het ijs weghakken

Het is als kijker vast even schrikken als je de dappere zwemmers zelfs wakken in het ijs ziet hakken, om aan hun dagelijkse zwemrondje in de buitenlucht te kunnen voldoen. Al met al is Kouwe Koppen echter leuk en interessant. Maar wat deze kijker betreft vooral met een dekentje over de benen, thuis op de warme bank.

Aantal blikken uit 5: 3

Kouwe Koppen kun je vandaag (1 januari) om 21.45 uur bij Omroep MAX op NPO 2 zien. Streamen via NPO Start is al mogelijk.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

