Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom gebruiken koppels ‘babytaal’?: ’60 procent doet het in een relatie’

Kijk je B&B Vol Liefde? Dan is je wellicht de, ietwat bijzondere, romantische communicatiestijl tussen Albert en Joyce opgevallen. ‘Puppy’, ‘mammie’ en andere koos- en troetelnaampjes passeerden de revue. Maar waarom praten sommige koppels in ‘babytaal’? Een relatietherapeut legt het uit.

B&B Vol Liefde gezicht Albert is 64 jaar en Joyce is 52 jaar. Toch viel het menig kijker op dat de twee met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken. Als Joyce in een recente aflevering besluit terug naar Nederland te gaan voor haar zieke moeder, zegt ze huilend: „Ik heb alleen nog mijn mammie.” Waarna Albert reageert: „Ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie.”

@rtl.nl Gelukkig weet Albert Joyce weer aan het lachen te krijgen 😁 📺 B&B Vol Liefde benbvolliefde Joyce Albert ♬ origineel geluid – RTL – RTL

Babytaal in relatie

En dat gebeurt dus best vaak bij koppels, stelt relatietherapeut Sarah Hertens tegen het Belgische HLN. Zo’n 60 procent van de koppels maakt graag gebruik van een ‘babytaaltje’, blijkt uit onderzoek. Volgens Hertens ontstaat zo’n babytaal gaandeweg bij stellen omdat je samen gewoontes en gebruiken ontwikkelt.

Hertens legt uit dat dit soort praatjes onnozel en plezierig zijn en dus positief. „Die speelsheid in een relatie of huwelijk gaat namelijk snel verloren als koppels te druk bezig zijn met carrière te maken, renovaties of zorgen voor de kinderen bijvoorbeeld. Dan is de kans groot dat je die fun en luchtigheid mogelijk elders gaat zoeken.”

Koppels moeten niet doorslaan in troetel- en koosnaampjes

Volgens onderzoek zouden koppels met een eigen taal ook meer knuffelen, kussen en seks hebben. Zo’n eigen taaltje heeft dus een positief effect op je seksleven, maar is geen must voor een relatie. „Dat je bepaalde dingen van elkaar overneemt, is normaal. Maar of je al dan niet in babytaal of in een babystemmetje praat tegen elkaar, hangt van je persoonlijke voorkeur af.”

Maar ondanks dat een beetje kinderachtige praat niet erg is, moet je er als koppel niet in doorslaan. Volgens de relatietherapeut kunnen prille ouders in die valkuil vallen. Bij hen staat alles in het teken van het ouderschap, maar ze verliezen dan de focus op hun partnerschap en seksleven. Ouders nemen zo vaak de taal van en naar hun kinderen over en gebruiken dat onderling.”

Niet continu kindertaal gebruiken

Dat is volgens Hertens ook niet per se ernstig, maar volgens haar ben je niet alleen maar papa en mama. „Blijf hier dus aandacht aan besteden en plan regelmatig activiteiten zonder de kinderen in. Spreek elkaar eveneens niet aan als mama of papa als de kinderen er niet bij zijn”, tipt de relatietherapeut.

En ga je partner in een restaurant dan niet de hele tijd ‘scheetje’ of ‘poepie’ noemen. „Dat onderscheid tussen jullie bubbel met z’n tweeën en de buitenwereld mag er best zijn. Vinden jullie het allebei niet erg om dat in het openbaar te doen, dan kan het. Maar als een van de twee dat niet ziet zitten, respecteer dan die beslissing.”

Reacties