Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doden en tientallen gewonden na inrijden op menigte New Orleans

De autoriteiten in het Amerikaanse New Orleans melden dat zeker tien mensen om het leven zijn gekomen toen een voertuig inreed op een menigte. Ook wordt gesproken over dertig gewonden.

Getuigen vertelden een verslaggeefster van CBS News dat een wagen in Bourbon Street met hoge snelheid inreed op mensen. De bestuurder stapte vervolgens uit en begon te schieten. De politie zou vervolgens ook hebben geschoten.

Het incident vond ‘s nachts plaats. Amerikaanse media berichten dat de politie massaal aanwezig is. Er bestaat onduidelijkheid over wat er met de bestuurder is gebeurd. De politie liet ABC News weten dat die persoon niet in hechtenis is.

Mass casualty incident

Gouverneur Jeff Landry van Louisiana spreekt op X over een afschuwelijke gewelddaad op Bourbon Street. Hij zei te bidden voor slachtoffers en hulpverleners. Ook riep hij mensen op uit de buurt te blijven van de plek van de aanrijding.

De lokale autoriteiten spreken over een incident met veel slachtoffers, een ‘mass casualty incident’. De gewonden worden overgebracht naar vijf verschillende ziekenhuizen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties