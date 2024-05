Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is er toch gebeurd rondom Joost Klein? ‘Gebruikt als zondebok’

De hele Joost Klein diskwalificatie-rel kan je niet ontgaan zijn. Maar wat er nu exact gebeurd is, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar daar wordt wel druk over gespeculeerd in ons landje en de EBU komt er niet al te best vanaf. Klein ontkent in ieder geval dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

De EBU diskwalificeerde vorige week Joost Klein tijdens zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Reden zou een incident zijn waarbij hij een cameravrouw zou hebben geïntimideerd. En dat pikten ze in het Zweedse Malmö, met hun zero tolerance-beleid, niet.

Speculaties over wat er is gebeurd op Songfestival

De diskwalificatie riep een hoop boze reacties op, ook omdat de precieze reden niet helemaal duidelijk was. Albert Verlinde suggereerde deze week aan tafel bij Vandaag Inside dat Klein met een gebalde vuist richting een cameravrouw zou hebben gedreigd. En zangeres en oud-Songfestival-deelneemster S10 sprak uit dat ze weet dat de druk en heftigheid tijdens het Songfestival groot kan zijn.

Advocaat Joost Klein reageert

Vandaag laat Kleins advocaat Jan-Åke Fält aan het AD weten dat de zanger ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Volgens de advocaat heeft Klein de camera van een fotograaf weggeduwd, maar is er geen sprake van bedreiging geweest.

Klein is verdrietig over de hele situatie, legt de advocaat uit. „Hij voelt zich natuurlijk volledig radeloos door alles wat er is gebeurd. En terecht, want het is volledig uit zijn verband gerukt.”

De Zweedse politie is momenteel nog bezig met een onderzoek. Verwacht wordt dat Klein zich begin juni moet melden bij de rechtbank in Malmö. „Ik zie de kans op vrijspraak als goed”, aldus Fält.

Hoewel het zero tolerance-beleid omtrent Klein behoorlijk strikt is, klonken er ook geluiden over een onveilige sfeer bij de EBU. Tegelijkertijd deelde Songfestival-commentator Cornald Maas op X een opiniestuk van JOOP. De auteur van het stuk, Tom Ribbens, denkt dat de EBU de DARVO-tactiek: Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender, toepast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Food for thought 👇 https://t.co/dDNv6tnK5X — Cornald Maas (@cornaldm) May 16, 2024

„Waar de EBU het probleem was, worden de rollen nu omgedraaid en wordt Klein neergezet als het grote probleem, als zondebok. Met als doel van de EBU om de eigen macht en controle te handhaven en vooral het eigen imago schoon te poetsen”, aldus Ribbens.

Ongeleid projectiel

Maar ook in de Privé-rubriek Wat vindt Jan klonk een theorie. Volgens journalist Jan Uriot was Klein iets van plan in de finale. „Die EBU heeft op een gegeven moment gedacht van: die jongen is een ongeleid projectiel en moeten we even in de gaten houden. Dat was nog voor de halve finale. Toen gebeurden er allerlei gekke dingen. Aan die desk, met die vlag en allemaal.”

Klein gedroeg zich tijdens een persconferentie namelijk wat recalcitrant. Daar deed hij een vlag over zijn hoofd en sneerde hij richting de Israëlische deelneemster. „Je weet nooit wat die knul gaat doen en of hij iets gaat zeggen dat niet de bedoeling is bij die halve finale of straks bij de finale. Dat is mijn gedachte, hè? Misschien is dat incident wel de zwaartekracht geweest om te zeggen: we knikkeren hem eruit. Dat denk ik zomaar”, aldus Uriot.

Hoewel het Songfestival ‘niet over politiek’ hoort te gaan, ging het daar dit jaar veelvuldig over. Vanwege het conflict in Gaza stond de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival op scherp.

