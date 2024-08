Buitenlandse media lyrisch over gouden race Femke Bol (en de filmpjes zijn nog leuker)

Buitenlandse media komen superlatieven tekort om Femke Bol te prijzen. „Bionische Bol” noemde de Franse zender RF1 de Nederlandse atlete. Nederlandse fans (en mensen die misschien wel zelden atletiek kijken) genieten volop van video’s met buitenlandse commentaren.

Femke Bol ‘vloog’ gisteravond op de Olympische Spelen van Parijs met een waanzinnige slotronde van 47,93 seconden drie concurrenten voorbij. Zij snelde zo naar het vooraf niet meteen verwachte goud op de 4×400 meter gemengde estafette. Natuurlijk hadden nog drie Oranje-atleten daarbij hun mooie aandeel: Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink.

Social media raken niet uitgepraat over Femke Bol en haar estafette-collega’s. Nog één keer dan, de hele race:

„Bliksemschicht Bol”, omschreef de Britse krant The Guardian het optreden van de Amersfoortse op de paarse atletiekbaan van het Stade de France. „Haar ronde was verbijsterend om te zien. De sport heeft sterren nodig zoals Usain Bolt ooit was. Het scheelt een ‘t’ in haar naam.”

De Amerikaanse zender NBC kreeg er niet genoeg van de video met de finish van Femke Bol te herhalen. „Bol zet de turbo aan. Als een raket ging ze in een paar seconden van de vierde naar de tweede plaats voordat ze de laatste loper uit de Verenigde Staten inhaalde en Nederland een historische titel bezorgde.”

De Franse sportkrant L’Équipe beschreef „de waanzinnige laatste stappen” van Bol, waarmee ze in de laatste meters de Amerikaanse Kaylyn Brown passeerde. „Met lange passen in een verbazingwekkende ontspanning stuwde ze het Nederlandse team naar de hoogste trede van het podium.”

Chef de mission Pieter van den Hoogenband van de Nederlandse olympische equipe noemt de gemengde estafette op de 4×400 meter die gisteravond in Parijs goud veroverde een „estafette voor de eeuwigheid”. De oud-zwemmer, zelf winnaar van drie gouden olympische medailles, sprak van atletiekgeschiedenis die is geschreven door TeamNL. „Majestueus en legendarisch”, aldus de chef de mission bij foto’s van de atleten na de finish op Instagram.

Op sociale media genieten mensen volop na. Sommige trotse Nederlanders blijven maar filmpjes van de gouden race van Nederland bekijken. Vooral met buitenlandse commentaren dan. Hoe de naam Femke Bol wordt uitgeschreeuwd is soms hilarisch. Iets als ‘Finkie Boooooooooo, Finkie Boooooooo’ en andere varianten komen langs. Een kort overzicht zie je hier onder.

Vanaf de tribune:

FEMKE BOL, in pouring rain, just put all of the Netherlands on her back, taking her team from 4th place & a 10m deficit to pass the USA and win GOLD in the women’s 4×400. I love track!!🔥🔥🔥 #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/P7RdoX8yPy

STOP WHAT YOU’RE DOING AND WATCH THE WOMAN IN ORANGE:

"Surely the United States are too far ahead"

If you don't follow the Olympics and don't know what happened:

Femke Bol from the Netherlands did this today ⚡️ pic.twitter.com/Ak7FBbDkmp

— Marc | Formula 1 🏎 (@433_marc) August 3, 2024