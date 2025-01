Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het jaar van Albert uit B&B Vol Liefde: ‘Van tevoren dacht ik, wie gaat er nou zitten kijken?’

Metro luidt volgens traditie het jaar uit (en in) met een reeks interviews onder de naam ‘Het Jaar Van’. Gesprekken met mensen voor wie het achterliggende jaar op een of andere manier heel bijzonder was. Deze aflevering spreken we met de spraakmakende ondernemer Albert Diks (65), die we dit jaar leerden kennen als B&B-houder. Of beter gezegd: kasteelheer in B&B Vol Liefde.

We spraken in voorgaande jaren onder meer met met Joes Brauers, Kees van der Spek en Mar Jan uit Ruinerwold. En deze keer over 2024 ook met de ‘uitvinders’ van de Dubai-reep en Elise, de winnares van Heel Holland Bakt.

B&B Vol Liefde opnieuw een kijkcijferkanon

B&B Vol Liefde was de kijkcijferhit van de zomer van 2024. Miljoenen mensen zaten aan de buis gekluisterd om te zien hoe de B&B-eigenaren Mirjam, Anja, Robert-Jan, Mike, Albert, Arno en Iris de liefde zochten.

Albert Diks kreeg maar liefst zes vrouwen over de vloer in zijn prachtige 14e-eeuwse kasteel Castell D’Emporda bij de Costa Brava. De 52-jarige Joyce uit Rijswijk veroverde zijn hart. Hoe kijkt hij terug op het B&B-deelname en is hij nog steeds met Joyce samen?

‘B&B Vol Liefde één groot feest’

„Het was een ongelofelijk avontuur! Je kan van tevoren niet bedenken wat er allemaal gaat gebeuren”, vertelt Albert als Metro hem belt. Hij is op dit moment in Nederland om bij zijn twee kinderen te zijn. Albert kreeg vooraf tips van goede vriendin Debbie, die in 2023 mee deed aan het tv-programma en de liefde vond bij Paul. Volgens de B&B-eigenaar kan je je nooit helemaal voorbereiden op wat er komen gaat. Toch noemt hij de opnames ‘een groot feest’. „Er waren vaak vrienden over de vloer en mijn nichtje kwam langs, het was gewoon heel gezellig.”

Het leven gaat door

„Ik was dit weekend in Nederland op de markt boodschappen doen en dan komen er nog steeds mensen naar me toe om te zeggen dat ze het programma zo leuk vonden.” Toch benoemt Albert dat hij nooit heeft mee gedaan om beroemd te worden. „We werden overal voor gevraagd: openingen van winkels, evenementen, goede doelen. Dat is in het begin heel leuk, maar op een gegeven moment gaat het leven gewoon weer door. Ik ben ook gewoon druk met werk.”

Ik ben eigenlijk gewoon een heel kwetsbare man. Ik zeg wat ik denk.

Nooit tegen een vrouw durven zeggen

Of hij het gek vond om zichzelf terug te zien? „Televisie is tweedimensionaal, maar je bent driedimensionaal. Zonder al te filosofisch te zijn, wil ik hiermee zeggen dat je op tv altijd anders overkomt dan in het echt. Er kwam een keer een man naar me toe en die zei: ‘Wat jij tegen de vrouwen zegt, zou ik nooit tegen een vrouw durven zeggen’.

Albert doelt hiermee op zijn uitspraken die niet altijd even tactisch over kwamen. „Mensen vonden mij inderdaad heel direct, soms een beetje lomp. Maar ik ben eigenlijk gewoon een heel kwetsbare man. Ik zeg wat ik denk.” Albert laat weten dat hij door B&B Vol Liefde veel over zichzelf heeft geleerd. „Ik heb alles opgeschreven, het was voor mij een hele leerzame periode. Tijdens het programma kwam ik er achter dat ik vooral op zoek was naar veiligheid en dat vond ik bij Joyce.”

Na B&B Vol Liefde nog steeds samen?

We gaan gelijk maar even in op de roddels van begin december, waarin werd gespeculeerd dat Albert en Joyce uit elkaar zijn. „Joyce en ik waren op het Televizier-Ring Gala voor het laatst samen gezien en daarna hebben we ook heel weinig op social media geplaatst. Dat was bewust, ik was even klaar met Instagram. Maar de juicekanalen pikken dat gelijk op en die denken dan dat we uit elkaar zijn.” Maar van die relatiebreuk is niets waar. „Joyce en ik hebben net kerst gevierd en zijn nog hartstikke samen!” Wist hij gelijk dat Joyce de ware was? „Ja, eigenlijk wel, dat gevoel van dat we soulmates konden zijn, hadden we allebei al vrij snel.”

Het stel heeft nog geen plannen om te gaan samenwonen. „Welnee joh! We zien elkaar hartstikke veel, maar we wonen wel apart.” Albert legt uit dat dat veel beter is voor hun relatie. „Ik woon deels in Nederland en deels in Spanje. Mijn kinderen wonen in Nederland. Joyce komt vaak langs in Spanje, ze moet veel in Nederland zijn om voor haar moeder te zorgen. Maar we zijn wel graag samen. Je moet zelf de slingers op hangen en er een feestje van maken. We gaan vaak ergens lunchen of uiteten met vrienden.”

‘Puppy en papi’

Kijkers waren online nogal kritisch over de koosnaampjes van Joyce en Albert. Zo vroeg Joyce of ze de puppy mocht zijn van Albert en noemde ze hem ‘pappie’. Op dat pappie wil de B&B-eigenaar nog wel even terugkomen. „Ja, dat is helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Pappie komt van papi chulo, dat is Papiaments/Spaans. Joyce heeft op Curaçao gewoond en ik in Costa Rica. Papi chulo wordt daar ook gewoon gebruikt als ‘schatje’. Het is een beetje een uit de hand gelopen grapje.”

Reünie met andere B&B Vol Liefde-deelnemers

En hoe gaat met de B&B? Voor zijn deelname kwamen bekende en onbekende mensen al naar zijn kasteel om daar te trouwen. Zo trouwde Nicolette van Dam en Bas Smit in 2015 in zijn hotel. „Mijn B&B liep eigenlijk al goed, maar ik kan niet uitsluiten dat het door mijn deelname aan B&B Vol Liefde nog beter is gaan lopen. Ik heb gasten over de hele wereld van Amerika, Frankrijk tot aan Ierland en Dubai.”

Je moet wel een beetje met camera’s kunnen omgaan, anders red je het niet.

Eerder dit jaar waren er geruchten dat Alberts B&B te koop zou staan. Maar de kasteelheer legt uit dat daar niets van waar is. „Ik ga het nooit verkopen, Spanje is mijn land.” Albert heeft op 20 december 65 kaarsjes uitgeblazen, maar aan zijn pensioen moet hij nog lang niet denken. „Ben je gek? Wat ga ik dan doen? Ik vind mijn werk veel te leuk. Momenteel zijn we juist bezig met vernieuwing van de B&B.”

Nog één ding kwijt

Inmiddels zijn de nieuwe B&B Vol Liefde-kandidaten voor seizoen 2025 alweer voorgesteld. Of hij nog een tip heeft? „Je moet wel een beetje met camera’s kunnen omgaan, anders red je het niet. Ik moest er twee dagen aan wennen en toen voelde het normaal. En blijf weg van juicekanalen en negatieve reacties.”

Voordat we ophangen wil Albert graag nog één ding kwijt: „Ik wil graag uit de grond van mijn hart iedereen bedanken. Van tevoren dacht ik, wie gaat er nou zitten kijken? Maar ik ben heel dankbaar voor alle kijkers en de leuke reacties! En neem jezelf niet te serieus, ik lul soms ook gewoon maar wat.”

