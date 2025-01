Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Kan ik nog een Tikkie sturen na twee maanden?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze keer Kees (34), die twijfelt of hij twee maanden na het voorschieten van een boek voor een vriend daar nog een Tikkie voor kan sturen.

„In oktober waren Arco en ik samen bij de signeersessie van onze favoriete kok. We wilden allebei zijn koffietafelboek kopen, maar toen het moment daar was, werkte Arco’s Apple Pay niet. Omdat we allebei het boek zo graag wilden hebben, besloot ik het voor hem voor te schieten. ‘Stuur maar een Tikkie’, zei hij toen, en ik dacht: geen probleem, dat doe ik wel zodra ik thuis ben.

Het vergeten Tikkie

Maar zoals dat vaak gaat, raakte het gewoon helemaal uit mijn hoofd. Het was een drukke periode en ik vergat het steeds. Ik was er niet mee bezig en het idee om hem een Tikkie te sturen verdween naar de achtergrond. Pas nu, eind december, toen ik mijn creditcardafschriften doornam, viel mijn oog ineens op de aankoop van de boeken. Toen besefte ik dat ik Arco nog steeds het geld niet had gevraagd.

Ik vraag me ook af of Arco het überhaupt nog herinnert. Hij is in de tussentijd misschien wel vergeten dat ik het voor hem heb betaald en zou het vreemd kunnen vinden als ik nu opeens om het geld vraag. Ontzettend dom, maar ik heb mezelf een beetje opgelicht: ik heb het telkens in mijn hoofd beloofd te sturen, maar steeds uitgesteld.

Dilemma: sturen of verlies nemen?

Twee maanden na de aankoop voel ik me toch een beetje ongemakkelijk om een Tikkie te sturen. Het voelt alsof het te lang geleden is en dat je het volgens sociale etiquette niet echt meer terug kan vragen. Aan de andere kant had hij me er natuurlijk ook aan moeten herinneren en dat heeft hij niet gedaan. Bovendien blijft het iets dat ik heb voorgeschoten en terug zou moeten kunnen vragen.

Wat moet ik doen? Kan ik nu nog om dat Tikkie vragen, of is het te laat? Ik wil niet dat Arco denkt dat ik zo gierig ben dat ik er nu nog om vraag, maar tegelijkertijd kan ik het geld wel goed gebruiken. Wat zouden anderen in mijn situatie doen?”

Dilemma vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Emily (36), die in de war is over de bedoelingen van haar personal trainer – en vooral over haar eigen gevoelens.

Johan is zelf personal trainer en heeft een vrouwelijke klant waarmee hij regelmatig wat drinkt. Volgens hem kan het dus best. „Soms zijn haar kinderen er en of haar man, soms zijn die er niet, we kunnen heel goed praten, maar fysiek doen we niets met elkaar.”

Rosa vindt dat Emily uit respect voor zichzelf beter eerst in de stad iets kan gaan drinken met hem. „Niet gelijk bij iemand thuis. En als hij vreemd gaat met jou, dan zal hij dit ook doen met een ander, wanneer jij wat met hem zou hebben.”

Paul raadt haar aan in deze situatie ook na te denken over de vriendin van de trainer. „Ga eens in de schoenen van zijn partner staan. Zou jij dit dan ook leuk vinden, als hij met een andere dame gezellig een avondje drinken gaat?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

