Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Jaar Van De Bonte Koe: ‘Onze Dubai-reep ging viraal, van 20 naar 2000 orders per dag’

Al meer dan dertig jaar maken ze bij De Bonte Koe in Schiedam met de hand hun eigen chocolade. Dit jaar ging die chocolade door het dak. Figuurlijk dan, letterlijk gingen ze viraal op TikTok en wisten eigenaren Amy Klein en haar broer Connor Klein niet wat hen overkwam. Amy Klein: „Eerst dachten we: yes, we gaan viraal! Maar al gauw veranderde dat in: hélp, we gaan viraal…”

Voor Metro’s traditionele eindejaarsrubriek Het Jaar Van spreken we met mensen voor wie het jaar bijzonder was, in welke zin van het woord ook. Zo spraken we in voorgaande jaren onder meer met Joes Brauers, Kees van der Spek (over Peter R. de Vries) en Mar Jan uit Ruinerwold.

2024: het jaar van pistache praliné met crunchy künefe

De Bonte Koe is een chocolaterie in hartje Schiedam. Ze maken er al sinds 1992 chocolade, nog volgens de originele receptuur. In de stad en omstreken zijn de chocolademakers al jaren een begrip, maar in het voorjaar van 2024 kregen ze ineens bekijks van de rest van het land. En beter nog: dat liep tot ver buiten de landsgrenzen.

De reden? De Dubai-chocoladereep. Of zoals ze zelf liever zeggen: een melkchocoladereep gevuld met pistache praliné en crunchy künefe (ook wel bekend als ‘engelenhaar’). Amy Klein vertelt: „Het idee voor deze reep ontstond tijdens een trip naar Istanbul met het team. We hebben er onwijs veel lekkernijen uit het Midden-Oosten geproefd en zagen dat er veel chocolade met baklava-achtige ingrediënten te verkrijgen was. Dat trok veel aandacht op TikTok.”

Dubai-reep een toevalstreffer die viraal ging

Sinds Amy en haar broer Connor het bedrijf in 2020 van hun moeder en oom overnamen, zijn ze zich op een paar dingen gaan focussen. „Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema en dus hebben we de cacaoketen onder de loep genomen en zijn we inmiddels B Corp-gecertificeerd. Ook waren we veel bezig met wie we zijn en wat we als merk willen uitstralen”, vertelt Klein.

„We experimenteren daarom ook veel op social media. We proberen van alles uit om ons merk neer te zetten en te laten groeien. Chocolade leent zich daar goed voor. Sommige dingen die we proberen, gaan goed en soms levert het totaal niets op. Maar de Dubai-reep, die sloeg in als een bom.”

Na de werktrip naar Istanbul waren Amy en haar collega’s geïnspireerd. In mei dit jaar maakten ze een chocoladereep met pistachevulling, zoals ze ‘m in Istanbul hadden geproefd. „We hadden nog geen verpakking of prijs bedacht, maar om te testen of het in de smaak viel, postten we er al wel over op TikTok. Binnen een uur werd de video 30.000 keer bekeken en dat liep al gauw op naar één miljoen keer. Toen werden we gebeld: kunnen we deze reep ook kopen?”

Dubai-reep van 20 naar 300 orders per dag

Wat begon als een leuk experiment, groeide zowat van de ene op de andere dag uit tot een TikTok-gekte. „Normaal doen we rond die periode zo’n twintig orders per dag, maar dat waren er nu ineens 300″, vertelt Klein. Maar de bom sloeg pas echt in toen influencer Monica Geuze een paar weken later, zonder dat ze daar betrokken bij waren, een TikTok over de Dubai-reep plaatste.

Klein: „Opeens waren er duizenden mensen op onze website en liep de hele site vast. We vroegen ons af wat er was gebeurd, maar even later zagen we alle berichten en tags op TikTok: Monica Geuze had over ons gepost, maar ons niet in haar video genoemd. We werden door mensen getagd die wilden weten of dit onze reep was.”

Het Mo-effect

Monica Geuze (600.000 volgers) had op eigen houtje de reep besteld voor een taste test op TikTok. Ze is niets dan lovend over de reep: „Ik vind het de hype echt waard. Dit is echt heel lekker.” De video heeft inmiddels zo’n 2,5 miljoen views en zorgde voor een stormloop op de webshop. Amy: „Ineens ging het van driehonderd bestellingen naar tweeduizend bestellingen op een dag. We hielden die gekte twee weken vol en toen besloten we om de webshop te sluiten.”

Het ‘Mo-effect’, noemt Klein het in een post op LinkedIn (die ook weer veel bekijks trekt): „Het is bizar om te merken hoeveel invloed een influencer heeft. Die kracht is bijna beangstigend. De eerste dagen na de video stonden er honderd mensen voor de winkel in de rij. Het is natuurlijk luxe-stress als er veel vraag naar je product is, maar het was echt overweldigend.”

‘Help, we gaan viraal!’

Ondanks het succes kreeg het team van De Bonte Koe te maken met grote uitdagingen. Klein: „Normaal zijn mei en juni juist vrij rustige maanden, zo net na moederdag en de dagen worden warmer. Dus toen dit gebeurde, dacht ik: we hebben ons hier niet op voorbereid, maar we moeten er vol voor gaan. Ons kleine team werkte ‘s avonds door om alles op tijd te verzenden en we gingen rennend met postzakken naar het postkantoor. Mensen maakten zelfs ruzie over de laatste reep in de winkel.”

Ik dacht steeds: deze hype duurt een week en dan waait het weer over. Maar het hield maar niet op.

Uiteindelijk besloten Amy en Connor om de webshop dus tijdelijk te sluiten. „We hadden simpelweg niet de capaciteit om aan de vraag te voldoen. Dat voelde heel dubbel, want je bent blij dat je een product hebt met de ingrediënten om viraal te gaan en dat wilden we ook graag bereiken. Maar het sluiten van de webshop was nodig om alles in goede banen te leiden en ons voor te bereiden op de feestdagen. Nu de webshop weer open is, zijn we veel beter voorbereid.”

Hoe heeft de hype met de Dubai-reep chocoladebusiness veranderd?

Inmiddels is hun video op TikTok 11 miljoen keer bekeken en krijgt de chocolaterie nog altijd vijftienhonderd bestellingen per dag. Of ze Monica Geuze nog hebben gesproken na de gekte? Dat niet, maar de rage heeft er wel voor gezorgd dat ze als bedrijf konden groeien en beter voorbereid zijn op de decemberdrukte.

„We hebben nieuwe mensen kunnen aannemen en een nieuwe bedrijfshal geopend”, zegt Klein. „Maar toch blijft het spannend. Ik vraag me nog altijd af hoe lang de hype stand houdt.”

Hoe zit dat met de cijfertjes? „De vraag is een stuk hoger dan andere jaren. De verkoop van onze andere chocoladeproducten is met 30 procent gestegen en we gaan dit jaar in totaal 220.000 pistacherepen verkopen”, vertelt Klein. „Ter vergelijking: vóór de hype was de best verkopende reep die met melk, karamel en zeezout; daarvan verkochten we er tienduizend per jaar.”

Een jaar van groei, keuzes en leermomenten

Ook opent alle aandacht deuren naar andere kansen: „We hebben nu samenwerkingen met Uniqlo, Upfront en tv-kok Perry de Man. We zitten ineens in de Champions League van chocolade; je wordt plotseling snel volwassen en leert hoe je een product goed in de markt kunt zetten.”

Naast een jaar van groei, is 2024 ook een jaar van leren en keuzes maken. „Ik vond het belangrijk om ondanks alle drukte wel bij onszelf te blijven: duurzaamheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden voor ons. Daarin moesten we keuzes maken. Door de vele bestellingen konden we niet met alles doorgaan zonder in te leveren op kwaliteit. Dat vind ik lastig, maar ik geloof dat je die focus nodig hebt om kwaliteit te kunnen blijven leveren.”

Of ze na de Dubai-reep zelf nog pistache kan zien…

Zeker wel, verzekert Klein ons. „Het is echt een hele lekkere reep. Maar het is tegelijkertijd belangrijk dat je vooruit blijft kijken. Daarom hebben we ook nieuwe repen gelanceerd, zoals een spekkoekreep of een reep met matcha. Dat zijn niet zulke knallers als de pistachereep, maar ze verkopen wel harder dan de normale chocolade. En net voor kerst hebben we een variatie op de pistachereep uitgebracht: een reep met pistache en pismaniye (Turkse suikerspin).”

Doe wat je leuk (en lekker) vindt

Zo’n jaar als 2024 is op z’n zachtst gezegd leerzaam. Welke lessen neemt Klein mee naar 2025? „Ik heb geleerd hoe je in alle gekte weer de regie kunt pakken”, vertelt ze. „Voor ons was het belangrijk om bij onze waarden te kunnen blijven en dat vroeg erom de deur even dicht te doen. Dat is een moeilijk besluit als er duizenden mensen voor staan, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we nu nog overeind staan.”

Het voelt alsof we nog in de wervelwind zitten.

Er waren ook persoonlijke lessen. „Mijn dochter werd een jaar geleden geboren. Toen de hype rond de Dubai-reep losbarstte, was ze net vijf maanden. Ik moest echt grenzen stellen en mijn laptop soms bewust dicht doen om te focussen op wat belangrijk is. Als je te hard gaat, is het gevaar dat je je motivatie verliest, terwijl dat voor ons toch echt het belangrijkste is: doen wat je leuk vindt.”

Wat belooft 2025 na de Dubai-reep?

Met de feestdagen – op het moment van het interview – voor de deur en duizenden pistacherepen die nog geproduceerd moeten worden, blijft het team van De Bonte Koe hard werken. „Het voelt alsof we nog in de wervelwind zitten en ik vraag me nog steeds af of de hype nog gaat afzwakken. Daar voelen we nog wel wat spanning bij”, zegt Klein eerlijk.

„Maar ondertussen denken we al na over nog meer nieuwe varianten en willen we volgend jaar twee nieuwe winkels openen.” 2024 was ongetwijfeld het jaar van Amy en Connor Klein. En als het aan hen ligt, wordt er ook in 2025 nog heel wat pistache gegeten.

Vorige Volgende

Reacties