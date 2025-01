Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo plan je je vakantiedagen in 2025 slim in (je kunt ze verdubbelen)

Vakantiedagen plannen is elk jaar weer een puzzel van jewelste. Maar ze slim inzetten loont wel, want je je kunt je vrije dagen in 2025 verdubbelen.

Nederland behoort – helaas – tot de landen met zo’n beetje de minst wettelijke vakantiedagen van Europa. Werkgevers moeten minstens twintig dagen vrij geven bij een werkweek van 40 uur, al geven bedrijven daar vaak een paar dagen bovenop.

Vakantiedagen in 2025

Gelukkig is 2025 (voor de mensen in loondienst, althans) als het op vakantiedagen aankomt een goed jaar. Hoeveel ‘gratis’ vrije dagen je van de baas krijgt, is elk jaar weer overgelaten aan het toeval. En die munt valt dit jaar een aantal keer op van de kant van de werknemer. Van de vijf officiële feestdagen die elk jaar op een andere dag vallen, zijn er vier op een doordeweekse dag.

Daarbovenop zijn de meeste mensen op Bevrijdingsdag 5 mei, vrij. Dat is meestal geen feestdag. In de meeste cao’s is afgesproken dat het in lustrumjaren wel een betaalde vrije dag is. Het laatste lustrumjaar was 2020, dus je raadt het al: in 2025 is het weer zover. Je hebt dan in principe een lang weekend, want 5 mei valt op een maandag.

Overigens hebben ‘we’ ook een keertje pech: Koningsdag valt op een zaterdag. Geen extra vrije dag op de verjaardag van Willem-Alexander dus. Hopelijk is het dan op z’n minst wel lekker weer.

Zo zet je je vakantiedagen slim in

Rondom Goede Vrijdag en Pasen

Lang niet iedereen is tegenwoordig nog vrij op Goede Vrijdag. Maar ben je dit wel, dan kun je door vier dagen (14, 15, 16 en 17 april) op te nemen negen dagen vakantie vieren. Hierna is het namelijk Pasen. Je bent dan van 14 tot 21 april vrij. Ook na Tweede Paasdag vrij nemen is een optie (22, 23, 24 en 25 april). Je geniet dan van tien dagen vakantie.

Rondom Bevrijdingsdag

Ook in mei kun je negen dagen op vakantie met vier vrije dagen (6, 7, 8 en 9 mei). Dat komt omdat Bevrijdingsdag, zoals we net al noemden, deze keer voor de meeste mensen een betaalde vrije dag is.

Rondom Pinksteren en Hemelvaartsdag

In juni kun je achttien dagen weg, als je tien vakantiedagen opneemt (30 mei en 2,3,4,5,6,10,11,12 en 13 juni). Je moet dan de vrijdag na Hemelvaartsdag en nog negen werkdagen opnemen, waardoor je hem doortrekt tot Pinkstermaandag.

Liever toch iets minder dagen inzetten? In ruil voor zes dagen (30 mei en 2, 3, 4, 5, 6 juni) krijg je er twaalf terug, wat ook schappelijk is.

Rondom Kerst en Nieuwjaar

Het is nog ver weg, maar ook rondom kerst en nieuwjaar kun je slim plannen. De drie officiële feestdagen (eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag) vallen allemaal op een doordeweekse dag. Hierdoor kun je door zeven dag vrij te nemen (22, 23, 24, 29, 30, 31 december en 2 januari) veertien dagen in je pyjama kerstfilms kijken. Maar ook met vier vrije dagen (29, 30, 31 december en 2 januari) heb je in de praktijk elf dagen vakantie.

Vorige Volgende

Reacties