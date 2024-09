Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joyce confronteert Albert in B&B Vol Liefde: ‘Wie heeft er in mijn bed gelegen?’

Albert (64) en Joyce (52) zijn herenigd en stralen van geluk in de laatste aflevering van tv-datingprogramma B&B Vol Liefde. Eerder moest ze halsoverkop zijn stulpje verlaten omdat haar moeder ziek is. Maar wat heeft Albert tijdens haar vertrek allemaal uitgespookt?

Tijdens de afwezigheid van Joyce zijn er twee vrouwen in het Catalaanse kasteel van Albert geweest. Hij was tegen hen altijd eerlijk over zijn liefde voor Joyce, al vond hij Monique stiekem ook wel interessant. Toch besluit hij dat zij naar huis moet als Joyce weer terugkomt.

Joyce is terug bij Albert in B&B Vol Liefde

Hierdoor slaat hij twee vliegen in één klap: als hij Monique dropt bij het vliegveld, kan hij meteen Joyce ophalen. Bij aankomst vliegen ze elkaar in de armen. „Ik vond het heel fijn om hem te zien”, verklaart Joyce. „Het gevoel was hetzelfde. Ik was blij om met mijn moeder te zijn, maar het voelt hier als thuis.” In de auto geeft ze hem een dikke kus. „Ik ben zo blij dat ik weer terug ben. Ik heb je echt gemist.”

Voor de camera’s deelt ze haar gevoelens. „Albert heeft meerdere malen gezegd dat hij verliefd op me is. Ik weet niet precies of ik dat ooit heb gevoeld of dat ik het ervaar. Maar toen heb ik tegen hem gezegd: ik hou van jou. En dat is volgens mij het stadium voorbij verliefdheid. Want verliefdheid gaat voorbij. Ik heb verliefdheid overgeslagen.”

Het viel kijkers eerder op dat de twee met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken. Nadat Joyce besloot terug te gaan naar Nederland, zei ze huilend: „Ik heb alleen nog mijn mammie.” Waarna Albert reageerde: „Ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie.” Ook in de laatste aflevering worden we weer getrakteerd op ‘babytaal’. „Mag ik je puppy zijn?”, vraagt Joyce in de auto. „Even gas geven”, reageert Albert daar droogjes op.



#benbvolliefde

Waar zit ik nu weer naar te kijken? Waarom is Joyce zo blij en doet ze weer een kleuter na? Heeft Albert haar nu wel een kleurplaat gegeven? pic.twitter.com/Jjz5GyAdal — Caiostro (@WittedeMark) September 9, 2024

Een rommelig bed

„Mijn bed ziet er rommelig uit”, concludeert ze als ze weer terug is in ‘haar’ slaapkamer. „Zo heb ik het niet achtergelaten. Zo zou ik nooit mijn kamer achterlaten. Dus daar had iemand anders geslapen. Ik was benieuwd wie.” Voor de camera’s: „Ik heb met Albert afgesproken dat we eerlijk met elkaar zijn. Dus daar ga ik van uit. Als er wel iets zou gebeuren, dan zou hij wachten tot ik hier was. Of hij is niet eerlijk geweest. Dat weet ik nog niet.”

Joyce besluit haar geliefde te confronteren als ze samen aan tafel zitten met een glas rode wijn. „Schat, zullen we proosten op de toekomst?”, begint ze. Hun glazen klinken. „Elkaar weer zoeken en verder kijken wat onze connectie is.”

Maar dan gaat ze er met gestrekt been in. „Wie heeft er in mijn bed gelegen?”, vraagt ze op de man af aan de kasteelheer. „Monique”, antwoordt hij. „Dat is een van de dames die er was toen ik er niet was?”, informeert Joyce. Dat bevestigt Albert. „En heeft zij het zelf dan als een rommeltje achtergelaten?”, gaat Joyce verder. Albert zegt dat hij het niet weet, omdat hij niet boven is geweest.

„Ik snap het niet. Het lijkt alsof er aan twee kanten mensen hebben geslapen”, confronteert ze hem. „Ga je nu zeggen dat ik erop geslapen heb?”, pareert Albert. „Nee, je hebt me toch iets beloofd? Als je stout zou zijn, zou je het doen als ik erbij was”, zegt Joyce. „Dat heb je gezegd. Ik dacht: dan is het toch beter als ze weggaat”, grapt Albert. De twee gieren het uit en Joyce doet alsof ze hem een klap geeft.

Een eigen bedje uitzoeken

Albert: „Ik snap dat zij zich zorgen maakt. Ik zou me ook zorgen maken als je mij hier alleen zou laten met mooie vrouwen. Je weet wat er gebeurt, hé. Dat hoef je niet meer uit te leggen, maar ik heb de storm doorstaan.”

Albert zegt tegen Joyce dat zij vanavond haar eigen bedje mag uitzoeken. „Maar dat is niet schoon. Dus ik ga niet daar, want ik ga niet in andermans vuil liggen”, zegt ze stellig. Albert antwoordt lachend dat hij het snapt. „Dus dan slaap ik in de kelder, in de mancave”, lacht Joyce. „Daar slaap ik al”, protesteert Albert. Joyce: „Als je nog een plekje voor me hebt…”

