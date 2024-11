Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze talkshows hebben rond de feestdagen een pauze

Deze winter wordt het talkshowlandschap stiller. Praatprogramma’s als Vandaag Inside en Eva lassen een pauze in. Wanneer zijn de laatste afleveringen te zien, en wanneer zijn de programma’s weer terug?

Aan talkshows op de Nederlandse televisie geen gebrek.

Pauzes op tv

Vandaag Inside

Vandaag Inside is nog maar net bekomen van een flinke rel, een van de zoveelste in de historie. Het euvel was deze keer bonje tussen presentator Wilfred Genee en analist Johan Derksen. Dat de presentator zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten was in de zendtijd van VI, schoot bij de besnorde analist in het verkeerde keelgat. Hij noemde de zelfpromotie „stuitend”.

Genee gooide de aflevering erna olie op het vuur door dat nog eens kort aan te halen, waarna Derksen opstond en niet meer terug aan de tafel kwam, en ook de dag erna verstek liet gaan. Derksen besloot na een goed gesprek met diezelfde Genee dat hij zich beter aan de tv-tafel kan ergeren, dan thuis in Grolloo. En zo keerde hij weer terug alsof er niets gebeurd was. Eind goed, al goed, voor nu althans.

Toch komt een vakantie voor de mannen waarschijnlijk niet slecht uit. Op 20 december is de laatste aflevering van het programma, dat dagelijks het slot om 21.35 uur op SBS6 vult. Daarna is er even een tijdje geen vervanging, maar vanaf 2 januari keert Hélène Hendriks terug met De Oranjewinter. Deze talkshow is ook dagelijks te zien. Op 20 januari zijn de VI-heren weer terug, weet het Algemeen Dagblad. Al is het natuurlijk nooit helemaal zeker of ze er allemaal weer bij zijn.

Eva

Afgelopen september trapte Eva Jinek af met haar nieuwe talkshow Eva, van maandag tot en met donderdag om 19.05 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. Hiermee keerde ze terug naar de publieke omroep na tussen 2019 en 2023 voor RTL te hebben gewerkt. Voordat de talkshow van start ging, was er veel gedoe over de opnamelocatie. Jinek wilde haar programma maken vanuit Amsterdam en niet vanuit Hilversum, en dat kost een flinke som geld. Daar kwam veel kritiek op.

Het lukt de talkshowkoningin in ieder geval wel om kijkcijfers boven een miljoen te scoren, iets waar alle andere opvolgers van De Wereld Draait Door jammerlijk in faalden. Jinek kan dus tevreden met winterstop. Op donderdag 19 december is ze voor het laatst te zien en op 20 januari keert ze terug. Kijkers kunnen zich in de tussentijd vermaken met de nieuwe serie Woeste Grond.

Bar Laat

Ook Bar Laat is een recente toevoeging aan de vaderlandse televisie. De opvolger van Op1 wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw en kon niet direct op lof rekenen. „Als het niet opgelost wordt, is het voor mij Bar Laat maar”, zei Albert Verlinde gekscherend bij Vandaag Inside. Het programma is ‘rommelig’, vindt de voormalige roddelkoning. De kijkcijfers van Bar Laat vallen overigens ook vies tegen.

Bar Laat is ook op donderdag 19 december voor het laatst te zien, maar wel een stuk eerder terug dan de bovenstaande talkshows: op 6 januari. De BNNVARA-talkshow is van maandag tot donderdagavond om 22.15 uur te zien op NPO 1.

Beau & Renze

Beau van Erven Dorens, Humberto Tan en Renze Klamer hebben afwisselend een latenighttalkshow op RTL 4, die iedere werkdag te zien is. Op dit moment is het de beurt aan Van Erven Dorens. Beau zendt op 6 december op RTL 4 de laatste uitzending van het jaar uit. In de plaats komt Renze Klamer met Renze tot 23 december. Daarna is het alweer tijd voor de All You Need is Love Kerstspecial met Robert ten Brink. Op 6 januari is Renze weer terug.

