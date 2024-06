Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daphne Bunskoek sneert richting Johan Derksen na Jinek-ophef: ‘Iets bijdragen van eigen megasalaris?’

Johan Derksen sprak er eerder schande van dat Eva Jinek haar nieuwe talkshow gaat opnemen in een duurdere studio. Gisteravond kon Daphne Bunskoek het niet laten om te sneren naar het salaris van Derksen.

Eva Jinek begint in september met haar nieuwe talkshow bij de publieke omroep. Maar daarvoor wordt de talkshow wel uitgezonden vanuit Amsterdam, in plaats van het gebruikelijke Hilversum. In Hilversum worden ook NPO-talkshows als Op1 en Sophie en Jeroen gemaakt.

Daphne Bunskoek sneert naar Johan Derksen

Jinek geeft haar voorkeur aan De Hallen in het Amsterdamse centrum en die verhuizing zou volgens het AD een flinke som geld kosten. VI-gezicht Johan Derksen sprak er schande van. Het feit dat Jinek met publiek geld, een geschatte twee miljoen extra per jaar, deze verhuizing eist, noemde Derksen beschamend. Overigens is het VI-gezicht geen liefhebber van het feit dat Amsterdam als epicentrum van Nederland wordt gezien en uit hij regelmatig zijn kritiek op de ‘grachtengordel-elite’.

Gisteravond kwam de kwestie ook bij RTL Boulevard aan bod. En daar zag presentatrice Daphne Bunskoek de gelegenheid om een sneer richting Derksen te geven. „Nou, wellicht kunnen de VI-mannen iets bijdragen vanuit hun eigen megasalaris en dan komt het ook wel goed.”

‘Eva Jinek heeft iets te eisen’

Ze is het niet eens met de kritiek richting Jinek. „Ik vind het een hoop ophef. Die vrouw wil een goed programma neerzetten en heeft daar ook een inhoudelijk gevoel bij om in Amsterdam te zitten.” Volgens Bunskoek heeft de ‘talkshowkoningin’ wel iets te eisen. „De publieke omroep wil graag Eva Jinek en ze krijgt daar veel minder betaald dan bij de commerciële. Mijn belastingcentjes, en dat zijn er heel veel, mogen naar deze nieuwe studio”, aldus Bunskoek.

AVROTROS ontkracht dat verhuizing talkshow miljoenen kost

De AVROTROS, de omroep die verantwoordelijk is voor de nieuwe talkshow van Jinek, ontkracht overigens dat de hele verhuizing ruim twee miljoen extra zou kosten. Volgens de omroep is de Hallen een geschikte locatie vanwege het culturele imago van de locatie én de talkshow. En daarnaast gebruikt de omroep de Hallen momenteel ook als locatie voor andere programma’s.

Binnen de NPO is geen overeenstemming over de verhuizing van Jinek. Onder meer BNNVARA begrijpt niet waarom nu De Hallen wel gebruikt wordt als opnamelocatie, terwijl zij eerder opperden om daar De Vooravond op te nemen, maar dat voorstel werd afgeslagen.

