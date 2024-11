Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat kun je doen als je kind bang is voor vuurwerk? Pedagoog geeft advies

De jaarwisseling nadert en dat betekent voor veel mensen vuurwerk. Een knallende afsluiter van het jaar is voor (jonge) kinderen echter niet altijd leuk. Wat kun je doen als je kind bang is voor voorwerk? Pedagoog Jillian Emanuels geeft tips. „Bereid je kind goed voor, bijvoorbeeld door samen filmpjes van vuurwerk te kijken.”

Vuurwerk afsteken, een traditie die hoort bij het einde van het jaar. Veel mensen genieten van deze eindejaarstraditie, maar voor kinderen is het een heel ander verhaal. Zij kunnen bang worden van al die knallen.

„Rond de jaarwisseling krijg ik soms vragen van ouders over wat ze moeten doen als hun kind bang is voor vuurwerk”, zegt pedagoog Jillian Emanuels. Ze noemt zichzelf De Instant Pedagoog, omdat ze vooral online werkt. Ze beantwoordt allerlei vragen over opvoeding, waarbij ze de focus legt op wat ouders zelf kunnen doen en leren.

Vooral jonge kinderen zijn bang voor vuurwerk

Het zijn vooral jonge kinderen die angstig voor vuurwerk zijn, ziet Emanuels. „Wat ik zie, is dat jonge kinderen – tot een jaar of vier – wat angstiger zijn. Voor hen is het niet te begrijpen wat er precies gebeurt, op zo’n grote afstand in de lucht. Soms is het niet te zien, maar wel goed te horen.” De angst voor vuurwerk speelt bij kinderen tot een jaar of acht.

„Als we de angst voor vuurwerk voor die leeftijd zien, is het normaal. Daarna is het een wat meer reële angst bij kinderen.” Ze licht dat toe. „Als kinderen voorbij de leeftijd van een jaar of acht zijn, hebben ze vaak iets vervelends meegemaakt, gezien of gehoord op het gebied van vuurwerk, wat ze angstig heeft gemaakt.” Daarnaast zijn er ook kinderen die van nature gevoelig zijn voor harde geluiden. „Bijvoorbeeld als iets met een hard geluid op de grond valt. Net als bij vuurwerk, kunnen zij daar ook om schrikken.”

Wat moet je niet doen als je kind angstig is?

Wat zijn de don’ts als je kind bang is voor al die knallen? „Er zijn een aantal dingen die je vooral niet moet doen”, zegt Emanuels. „Denk bijvoorbeeld aan exposure: je kind blootstellen aan vuurwerk, zodat het eraan went. Je bent geen behandelaar, maar een ouder. Exposure therapie is gespecialiseerd, je gooit mensen in het diepe, maar je doet dat wel met beleid.”

Het tweede wat je vooral niet moet doen, is de angst wegpraten. „Zeg dus niet ‘oh, je hoeft niet bang te zijn’. De angst is voor kinderen heel echt, het maakt niet uit wat jij daarover zegt. Denk bijvoorbeeld aan blaffende honden, er is niets dat een ander kan zeggen waardoor die angst weggaat. De angst is er en die mag er zijn.”

Tips als je kind bang voor vuurwerk is

Wat moet je wel doen, als je kind angstig is? „Ik denk dat het belangrijk is om de angst te erkennen: je mag bang zijn, dat is prima”, zegt Emanuels. „Leg aan je kind uit dat er een avond aankomt, waarop mensen veel vuurwerk afspreken. Vraag: ‘Wat vind jij dan prettig? Wil je van binnen naar buiten kijken, of je favoriete muziek luisteren?’ Leg de keuze bij je kind, in plaats van dat jij bedenkt: zo is het opgelost.” Ook is het goed om voor te bespreken met je kind wat het precies kan verwachten.

Zelf is ze geen voorstander van met je kind naar buiten lopen. „Angst voor vuurwerk belemmert je in het dagelijks leven niet. Maar als je er toch voor kiest, doe het dan in kleine stapjes en samen.” Ook kun je je kind een koptelefoon laten opzetten, als afleiding. Daarvoor geldt wel dat je er van tevoren mee oefent, dus niet pas op de avond zelf.

Een andere tip is om tijdens het vuurwerk kijken, je kind klei of ander sensomotorisch materiaal te geven. „Voor kinderen kan sensomotorisch materiaal als klei, een goede afleiding zijn. Tijdens het kijken kunnen ze iets voelen, dat helpt.”

Bereid je kind voor op vuurwerk

Een ander belangrijke tip is om je kind voor te bereiden op het vuurwerk. „In je voorbereiding kun je video’s kijken van vuurwerk: wat zijn die knallen precies? School-tv heeft goede, kindvriendelijke video’s en Klokkenhuis ook”, zegt Emanuels. En hoe zit dat met ‘kindvriendelijk’ vuurwerk, zoals het afsteken van sterretjes? „Sterretjes zou ik persoonlijk niet doen: het is onvoorspelbaar en vliegt alle kanten op”, zegt de pedagoog. „Kies daarom eerder voor een grondbloem, die ze op de grond kunnen gooien. Zo kan een kind op een veilige manier ervaren wat vuurwerk doet en daarmee oefenen.”

