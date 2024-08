Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe talkshow Bar Laat door velen onderuit gehaald: ‘Bar Laat maar’

Dat iets wat nieuw is even wat tijd moet krijgen, lijkt niet te gelden voor talkshows. Kranten en andere talkshows raken niet uitgepraat over de aftrap van Bar Laat.

Bar Laat is de nieuwe talkshow van BNNVARA, dat sinds deze week elke avond laat wordt uitgezonden op NPO 1. Ze zijn de opvolger van Op1, maar lijken nog niet veel fans te hebben. Albert Verlinde is er niet over te spreken, vertelt hij in Vandaag Inside. „Als het niet opgelost wordt is het voor mij Bar Laat maar.”

Verlinde noemt het programma „eigenlijk dramatisch. De Vara was altijd de omroep die maakte de talkshows. Of het nou Pauw en Witteman, Sonja Barend of De Wereld Draait Door was. En dan zit je nu te kijken en denk je ‘wat rommelig en totaal geen overzicht’.”

Te volle tafel bij Bar Laat

De eerste uitzending was „een te volle avond: het is een zooitje ongeregeld. Veel te veel mensen er omheen.” Johan Derksen is ook geen fan. „Het moest een café voorstellen, maar dan een wel heel ongezellig en donker café. Ik vond het saai.”

De heren van Vandaag Inside bespreken geregeld wat er allemaal op televisie gebeurt. Maandagavond hadden ze stevige kritiek op een tv-optreden van Paul de Leeuw, schreef Metro eerder al.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laten we ook even in de kranten kijken. Angela de Jong noemt het programma in het AD niet vernieuwend, maar toch hoopvol. „Het was het buurthuisgevoel in optima forma: lekker met zijn allen om de ronde tafel, lekker meepraten over alles.” Ze denkt dat Bar Laat een „gewone, degelijke, traditionele latenighttalkshow kan worden, alleen dan zonder de obligate kaasstengels, plakjes fuet of mini-komkommers op tafel.”

Naam zou niet goed zijn

Een makkelijke start hebben de programmamakers niet gehad. Voordat ze begonnen was er al kritiek. Zo haalde Tina Nijkamp de naam van het programma onderuit in De Telegraaf. „Omdat Bar Laat betekent dat het eigenlijk te laat is om te gaan kijken. De programmamakers zeggen eigenlijk tegen de kijkers: ga maar slapen, dat is beter voor je, het is namelijk al bar laat.”

Bar Laat wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw. Tim de Wit is invalpresentator. De bedoeling is dat ze het nieuws van de dag doorspreken met hun tafelgasten en barman. Ze volgen Op1 op, dat daar sinds 2020 werd uitgezonden.

Vanaf volgende week is Eva ook op tv

Volgende week start ook een andere nieuwe talkshow, namelijk Eva van Eva Jinek. Zij gaat op NPO 1 de avond aftrappen, op het tijdstip waar Pauw en Hilbrand eerder zaten. Ook die programmatitel is door Nijkamp onder de loep genomen. „Ze koos voor de simpele maar duidelijke titel Eva. Slim, Eva klinkt een stuk warmer dan Jinek en waarschijnlijk is dat precies het gevoel dat ze op de vooravond om 19.00 uur wil overbrengen: warmte en gezelligheid.”

Deze tijd van het jaar is het lastig om een talkshow te vullen, omdat we aan het eind van de zomer zitten. In de zomer wordt in de media van ‘komkommertijd’ gesproken. Metro zocht eerder uit waar deze term vandaan komt.

Zelf een mening vormen over Bar Laat? Bekijk het programma via NPO Start.

Reacties