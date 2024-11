Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen terug in Vandaag Inside: ‘Dan moet de koning de politie ook zelf betalen’

Johan Derksen keerde gisteravond alsof er niets gebeurd was terug aan tafel in Vandaag Inside. Hij trok in de talkshow meteen weer fel van leer, onder meer over een VVD-plan over de betaling van politiekosten bij voetbalwedstrijden. Maar dat niet alleen.

Onder luid applaus en gejoel werd Johan Derksen door het studiopubliek op het Mediapark in Vandaag Inside onthaald. Maandag stapte hij op met ‘Wilfred Genee kan de tering krijgen‘, uit onvrede over de gang van zaken. Het dagelijkse programma heeft wel meer rellen doorstaan, zo ook nu. Derksen besloot na een goed gesprek met diezelfde Genee dat hij zich beter aan de tv-tafel kan ergeren, dan thuis in Grolloo.

Johan Derksen stoort zich aan Jetten en Schimmelpenninck

Het ging in Vandaag Inside natuurlijk over de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Johan Derksen had zich zeer geërgerd aan mensen die daar maar over blijven zeuren nu het een feit is, zoals D66’er Rob Jetten. Ook Sander Schimmelpenninck moest eraan geloven, omdat hij in zijn nieuwe boek en op tv een grote groep mensen als ‘dom’ blijft wegzetten.

👇 De vrouw van Johan Derksen „Nou Johan, je hebt het tot de reclame gehaald, het laatste stukje lukt nog wel toch?”, vroeg presentator Wilfred Genee in het laatste blokje Vandaag Inside. Derksen: „Het is wel een zit, hoor.” René van der Gijp had nog een ‘belangrijke gedachte’. Tegen Johan Derksen: „Het zou toch lullig zijn als… jij komt nooit vroeg thuis. Maar nu (maandag, red.) wel. En dat dan je vrouw met de buurman op de bank zit. Dit was wel heel onverwachts natuurlijk hè.” Derksen: „Jij zegt dit nou, maar ik zag hem net wegglippen.”

Ergernis om VVD-idee voetbalrellen

Waar Johan Derksen zich helemaal aan had geërgerd, was het plan over politie en profvoetbalwedstrijden van de VVD. Wat Kamerlid Ingrid Michon betreft moeten voetbalclubs zelf gaan betalen bij extra politie-inzet vanwege supportersgeweld. Zij pleit daarvoor in een initiatiefnota. Derksen: „Op de voorkant van De Telegraaf wil deze mevrouw scoren voor de bühne en dat doe je dan via voetbal. Die wil de voetbalrellen even oplossen, want dat is te duur. Wanneer de clubs daar niet voor kunnen zorgen (het zelf betalen van de politiekosten, red.), dan moet de licentie maar ingenomen worden. Dan hebben we binnen een jaar dus geen betaald voetbal meer in Nederland, de grootste amusements-industrie de we hebben.”

„Ze zegt eigenlijk”, gaat Johan Derksen door, „de clubs moeten maar jongens van de sportschool inhuren. Je krijgt dan hele onsmakelijke knokpartijen. Ik vind: openbare orde is alleen een zaak van de politie. Je kunt dingen bedenken, wat zij als leek ook doet en daardoor als een domme trut overkomt. Er is één oplossing die het beste werkt: als je structureel geen publiek van de uitspelende vereniging toelaat, dan creëer je in de stadions geen vijand. Een petje van de tegenstander is een reden om zo’n jongen total loss te slaan.”

Koning Willem-Alexander dan ook?

Het is niet sympathiek wat hij wil, weet Johan Derksen zelf ook. „Maar dan ben je de helft van de ellende kwijt en dat kost niets.” De teruggekeerde nestor van Vandaag Inside weet er bij het plan van Ingrid Michon nog wel een paar. „Als je dit doorzet, dan moet de koning alle politie-inzet op Prinsjesdag betalen. De klimaatactivisten op straat moeten die agenten betalen. En die idioten die voor 4 miljoen euro schade hebben aangericht in de Universiteit van Amsterdam, moeten dat ook betalen. Daar komt de politie massaal opdraven en daar wordt niet over geklaagd.”

