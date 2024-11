Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbod op social media voor jongeren in Australië komt dichtbij: Senaat stemt in

Het Australische parlement heeft ingestemd met een verbod voor jongeren op het gebruik van sociale media. Na het Huis van Afgevaardigden keurde ook de Senaat het voorstel goed, bericht omroep ABC. De maatregel wordt gezien als een wereldprimeur.

In de wetgeving staat dat jongeren onder de 16 jaar geen gebruik meer mogen maken van sociale media, zoals TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook. Socialemediabedrijven riskeren een boete als ze nalaten voldoende maatregelen te nemen om de minderjarigen te weren. De jongeren en hun ouders krijgen zelf geen straffen opgelegd als ze zich niet aan de regels houden.

Het verbod gaat niet meteen in. Er wordt nog een jaar gewerkt aan de implementatie. De maatregelen kregen steun van sommige leden van de Australische oppositie, maar er klonk ook kritiek. Critici in het parlement vinden dat de maatregel te gehaast wordt ingevoerd. Ze stellen dat nog erg onduidelijk is hoe de uitvoering eruit komt te zien. Voorstanders zien een verbod als een manier om het welzijn van kinderen te beschermen.

Experts reageerden volgens ABC verdeeld tijdens een openbare hoorzitting. Een klinisch psychologe verklaarde dat het gebruik van sociale media voor zover bekend geen enkel gezondheidsvoordeel heeft voor jongeren. Andere experts zagen wel positieve kanten, bijvoorbeeld voor minderjarigen die in afgelegen gebieden wonen. Zij kunnen via de platformen bijvoorbeeld hulp zoeken of aansluiting vinden.

