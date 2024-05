Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit moet je weten over het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde

Voor al die trouwe B&B Vol Liefde-fans is er goed nieuws: het vierde seizoen is in aantocht. Wanneer begint het en is er nog iets veranderd?

Ook in dit nieuwe seizoen gaan weer acht vrijgezelle B&B-eigenaren op zoek naar de liefde van hun leven. Het programma laat zich het best omschrijven als een mix tussen Bed & Breakfast en Boer Zoekt Vrouw, inclusief ongemakkelijke en grappige momenten. Kijkers smullen er elk seizoen van en de kijkcijfers rijzen steevast de pan uit.

Nieuw seizoen B&B Vol Liefde

Zet ‘m maar in de agenda: 15 juni begint het nieuwe seizoen van de RTL4-datingshow. Hoewel het concept hetzelfde blijft, is er wel iets veranderd. Dit keer duurt het programma geen zeven naar negen weken, dus fans vallen met hun neus in de boter.

Dit zijn de kandidaten:

Albert (63) uit Spanje

Anja (70) uit Frankrijk

Arno (46) uit Frankrijk

Henriëtte (61) uit Italië

Iris (57) uit Griekenland

Mike (35) uit Spanje

Mirjam (52) uit Zuid-Afrika

Robert Jan (57) uit Schotland

Hoe zat het ook alweer bij vorig seizoen?

Het vorige seizoen sloeg bij twee stellen de vonk over: Joy en Daní en Debbie en Paul. Als we Instagram mogen geloven zijn Joy en Daní nog altijd dolgelukkig samen. Ook publieksfavoriet Debbie en haar Paul zijn nog steeds smoorverliefd.



Het waren de enige successen van het seizoen. Het leek heel even alsof Bram en Carolien de liefde vonden, maar bij de reünie schoof hij toch alleen aan (overigens is hij nu wel samen met Esra, die meedeed voor Joy).

Ook de relatie tussen Leendert en Thalia hield geen stand. Bij veel anderen werd al snel duidelijk dat het niks zou worden. Petri stuurde man na man weg, ‘tantra-Walter’ kroop steeds in zijn therapeutenrol en Martijn maakte knallende ruzie met de enige vrouw die hij wel zag zitten, Tamara.

Ben je benieuwd hoe het met oud-kandidaten gaat? In B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? Art Rooijakkers bezoekt meerdere oud-deelnemers tijdens zijn tripje door Europa. De gezichten van onder meer Debbie en Paul, Joy en Daní, Walter, Martijn en Marian en Olof zijn hierin te zien. Het programma is donderdag 11 juli om 20:30 uur op de buis.

