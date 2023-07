Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijk gesprek over seksualiteit in B&B Vol Liefde: ‘Walter komt over als een sekteleider’

Afgelopen maandag was de aftrap van het gloednieuwe seizoen van publiekshit B&B Vol Liefde. Net als bij vorige edities smullen kijkers weer van de liefdesperikelen van de vrijgezelle B&B-eigenaren. Vooral Walter (al omgedoopt tot ‘tantra-Walter’), de spirituele eigenaar van een bed and breakfast in Frankrijk, maakt de tongen flink los. Ook na de aflevering van gisteravond was dat het geval.

Acht B&B-eigenaren hopen in het programma de liefde van hun leven te vinden. De kandidaten hebben B&B’s in Spanje, Zweden, Portugal, België, Frankrijk en Thailand.

In de tweede aflevering van het nieuwste seizoen ging B&B-houder Walter al meteen uit de kleren met zijn twee dames. En in de derde aflevering bezocht het drietal naar een tantra-tent (met veel jeuk onder kijkers als gevolg).

Walter in B&B Vol Liefde

In de laatste aflevering gaat Walter met zijn twee logees de hottub in, maar even ongestoord poedelen is voor de B&B-eigenaar geen optie. Walter wil de diepte in. „Ik wil proosten op het thema dat ik met jullie wil bespreken. Seksualiteit. Ik wil graag met jullie praten over wat het voor jullie betekent. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en gevoelens.”

Niet iets waar de dames per se op zitten te wachten. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik iets had van: ‘Oké, wat gaan we doen?’ Dat komt ook door de combinatie van de hottub en het onderwerp dat je aansnijdt”, vertelt Anne tegen de camera.

‘Tantra is mijn nieuwe ontdekking’

Claudia houdt het kort en bondig. „Het thema seksualiteit is een stukje lust geweest, maar niet meer. Tantra is mijn nieuwe ontdekking en dat voelt gewoon heel goed. Verder heb ik daar nog geen mening of gevoel over. Ik kan er nog niets over delen.” Achteraf licht ze haar beknopte antwoord toe.„Het thema seksualiteit zo met z’n drieën bespreken hoeft voor mij niet uitgebreid. Niet dat ik daar alles over ga uitweiden. Ik ben nu gewoon op zoek naar liefde en tantra. Dat is ook gewoon zoals het is en verder heb ik weinig ervaring.” Anne maakt het helemaal bont qua korte antwoorden. „Ik vind het spannend om mijn partner te vertellen wat ik echt lekker vind.”

Tegenover de kijker vertelt Walter het niet over seks te hebben. „Ik heb het over seksuele energie en intimiteit. En daarbij hoort verbinding, aanraken, strelen, voelen.” Maar hij ziet ook in dat het niet erg aanslaat bij de dames. „Ik ben 25 jaar bezig met spiritualiteit, maar op een of andere manier voel ik niet zo goed de connectie. We praten niet over hetzelfde.”

Claudia en Anne weten uiteindelijk te ontkomen aan het ongemakkelijke gesprek. „Mogen we er heel even uit, want het is zo heet.”

Ook van deze aflevering kregen kijkers weer de kriebels. Hieronder wat reacties:



Piemelnaakt in een heet bad met 2 blote vrouwen, acteert seksgoeroe Walter dat hij een diepe spirituele vraag stelt.

#benbvolliefde pic.twitter.com/Es0CM0pne3 — AK ❌❌❌ (@Watermelonissha) July 13, 2023



Walter komt op mij meer over als een sekteleider #benbvolliefde pic.twitter.com/iwBY2WafOj — i.f.nutti'n (@luco71) July 14, 2023



Wat voor sprietueel konnektzie emotieualiteit gevoel krijgen jullie nou van Walter, tantratechnisch gezien? Zeg het met een gifje #benbvolliefde pic.twitter.com/SxRV2PjI9H — ☆ The Real Maartje ☆ 🏴‍☠️ (@tattoomara) July 14, 2023

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL.