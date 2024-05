Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Is er een dokter aan boord?’ Dit gebeurt er bij medische ongevallen in het vliegtuig

Je wilt er als je op vakantie gaat liever niet over nadenken. Maar wat als zich een medische noodsituatie voordoet aan boord van een vliegtuig? Vliegtuigpersoneel en kenners uit de vliegbranche leggen uit wat er bij zo’n ongeval dan precies gebeurt.

Wellicht dat je weleens de woorden: ‘Is er een dokter aan boord?’ tijdens een vliegreis hebt gehoord. Want ja, ook in een vliegtuig kan iemand ziek of onwel worden. Maar hoe gaat het vliegtuigpersoneel daarmee om? Eerder deelde deze stewardess haar advies om bloedpropjes te voorkomen tijdens lange vluchten te voorkomen.

Medische ongevallen aan boord van vliegtuig

Een Brits onderzoek uit 2013 concludeerde dat er in drie jaar tijd één medisch noodgeval op elke 604 vluchten plaatsvond. Purser Jay Robert maakte het in zijn carrière ook mee. Volgens hem kleven er meer risico’s aan medische ongevallen tijdens langere vluchten in grotere vliegtuigen. „Er zijn meer passagiers, minder mogelijkheden om uit te wijken, passagiers bevinden zich in een omgeving onder druk en zitten langere tijd. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden”, vertelt hij tegen HuffPost.

Volgens Dr. Paulo Alves, de mondiale medische directeur luchtvaartgezondheid bij MedAire, dienen luchtvaartmaatschappijen zich aan internationale richtlijnen en regelgeving te houden. „Maar luchtvaartmaatschappijen stemmen hun procedures af op hun specifieke operationele behoeften en trainingsprogramma’s”, aldus Alves.

De protocollen verschillen dus per vliegmaatschappij, maar vliegtuigpersoneel is doorgaans opgeleid om basis levensondersteuning te bieden, de piloten op de hoogte te stellen en hulp te zoeken bij medische professionals.

Vliegtuigpersoneel getraind in basis levensondersteuning

Stewardess Heather Poole vertelt dat alle vliegtuigen AED’s aan boord hebben. „We zijn allemaal getraind in reanimatie.” Ze schreef het boek Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet. „We roepen een medische professional op om ons te helpen als we ze nodig hebben. En als er niemand aan boord is, kunnen we contact opnemen met een arts ter plaatse. Daarnaast kan vliegtuigpersoneel contact houden met medische professionals die hen telefonisch begeleiden.”

Wanneer zich een medisch noodgeval voordoet aan boord, moet de bemanning de gezagvoerder op de hoogte stellen. Die beslist, samen met het operationele centrum van de luchtvaartmaatschappij, of zij doorvliegen naar de beoogde bestemming of uitwijken naar een andere luchthaven.

Wanneer een vliegtuig vanwege een medische situatie een noodlanding maakt, wordt passagiers geadviseerd te blijven zitten totdat gezondheidswerkers aan boord gaan en de getroffen personen verwijderen. Vliegtuigpersoneel leert naast het bieden van medische hulp ook hoe zij emotionele ondersteuning kunnen bieden aan andere passagiers en betrokkenen.

Overlijden aan boord

Wellicht een morbide onderwerp, maar wat als iemand sterft aan boord? Sterfgevallen aan boord van een vliegtuig zijn zeer zeldzaam. „Bemanningsleden mogen niet verklaren of een persoon is overleden”, aldus Alves. Maar volgens hem kunnen vliegtuigpersoneel of medici aan boord wel signalen van een sterfgeval herkennen.

Markus Ruediger, adjunct-directeur bedrijfscommunicatie bij International Air Transport Association (IATA), vertelt dat men bij een overlijden aan boord afwegingen maakt. „Een sterfgeval aan boord betekent niet automatisch een omleiding naar een andere luchthaven.” Waarom niet? „Een omleiding naar een derde land, wat niet de herkomst of bestemming van de vlucht is, kan repatriëring van de overledene ingewikkelder kunnen maken. Bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen van het overlijden aan boord.”

Trainingen voor sterfgeval vliegtuig

Robert vertelt dat hij en zijn collega’s tijdens oefeningen en trainingen leren hoe zij met een overlijden omgaan. Stel er overlijdt iemand in het vliegtuig, dan bedekt de bemanning het lichaam met een deken of eventuele lijkzak, legt Alves uit. „Passagiers in de buurt kunnen naar andere stoelen worden verplaatst als de ruimte het toelaat. Het lichaam kan, indien beschikbaar, worden verplaatst naar een minder bevolkt gebied, zoals een lege rij. Anders wordt het lichaam op de originele stoel vastgezet met de veiligheidsgordel vastgemaakt om beweging tijdens de vlucht te voorkomen.”

„Een medisch noodgeval is zeer stressvol voor de bemanning”, aldus stewardess Poole. „Op mijn laatste vlucht van Londen naar New York kreeg een passagier tijdens het avondeten een aanval. Het ene moment waren we maaltijden aan het serveren, het volgende moment renden we om zuurstof en riepen we om een ​​dokter. Twintig minuten later waren we weer bezig met het serveren van drankjes en het ophalen van afval. Het kan soms heel overweldigend zijn.”

Begrip van passagiers

Passagiers moeten begrijpen dat een medisch noodgeval de topprioriteit van bemanningsleden is, waardoor de service vaak stopt. „Ik heb letterlijk op de grond gelegen terwijl ik probeerde een passagier in leven te houden, terwijl andere passagiers mij op de schouder tikten en om drankjes vroegen”, vertelt Robert. En hij hekelt dan ook reizigers die hun telefoon pakken en medische noodgevallen filmen of fotograferen.

Reacties