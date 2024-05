Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline Tensen wordt verrast met videoboodschap van kinderen én André van Duin in Over De Oceaan: ‘Mijn held’

In het nieuwe RTL4-programma Over De Oceaan maken zes bekende Nederlanders de oversteek van Las Palmas naar Sint-Maarten. Het is een wekenlange tocht zonder contact met het thuisfront. Voor presentatrice Caroline Tensen (60), die de functie van kok aan boord vervult, is het gemis groot en komen een aantal videoboodschappen uit Nederland dan ook als geroepen.

Caroline Tensen in Over De Oceaan

Tensen heeft een zoon en een dochter. In de boodschap vertellen ze hoe sterk Tensen is. „Lieve mama, droog je tranen. We zijn ongelofelijk trots op jou, maar ik mis je ook heel erg”, wil haar dochter de presentatrice meegeven. Haar zoon: „Hou nog even vol, je kan dit. Je hebt waarschijnlijk heerlijk gekookt, heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik hoop dat ik die allemaal mag ontmoeten en jouw mooie verhalen mag horen. I love you very much en tot snel.” Als Tensen dit hoort, breekt ze. Maar ze zegt ook hoe fijn ze het vindt om haar kinderen te horen.

De presentatrice krijgt in de aflevering ook een videoboodschap van iemand die kijkers thuis maar ook al te goed kennen: André vn Duin. „Lieve Caroline, we kennen elkaar al zo ontzettend lang”, begint Van Duin. De twee ontmoetten elkaar in 1989 bij het programma Wie ben ik?. „Het was voor jou de eerste schnabbel. Ik weet nog dat je heel nerveus was om zowel Ron als mij te ontmoeten, want je zei zelf dat je nog nooit zulke grote sterren had ontmoet.”

Hij kijkt er met veel plezier op terug. „We hebben altijd onder elkaar ook zoveel plezier gehad. De gasten waren natuurlijk belangrijk, maar we hadden het ook zonder gasten kunnen spelen. Onder elkaar hadden we lol en dat is natuurlijk belangrijk”, zijn de lieve woorden van Van Duin. „Caroline, als ik moet denken aan jou voor of achter de schermen, denk ik altijd aan jou als een vrolijke, vooral gezellige, innemende vrouw. Die altijd voor iedereen een goed woord had. Die mensen kon troosten. Je hebt het eigenlijk allemaal in je. Achter de schermen ben je toch eigenlijk hetzelfde.”

‘Ik heb ontzettende bewondering voor jullie’

Volgens Van Duin is Tensen een open boek. „Die leer je sowieso kennen. Maar je moet toch een beetje geduld hebben met Caroline. Ze heeft toch ook wel een gebruiksaanwijzing. We hebben allemaal een gebruiksaanwijzing, zeker als je drie weken met elkaar op zo’n boot zit. Dan leer je elkaar zo kennen en op den duur kun je elkaar hersens wel inslaan. Maar met Caroline zal dat niet zo gauw gebeuren. Als je na tien dagen denkt: we zijn er nog niet. We zijn pas op de helft van de oceaan. Dan denk ik dat Caroline een heel goed punt is om je gevoelens even te gaan uiten.”

Tensen vindt het een mooi compliment, en de anderen op het schip noemen het herkenbaar. „Wat ik jou en iedereen toewens: een goede reis en dat het allemaal maar goed mag gaan, er kan natuurlijk van alles gebeuren op zee. Ik heb ontzettende bewondering voor jullie. Ik ben heel trots op allemaal, ik vind het heel knap, maar vooral op jou Caroline. Ik hou van je.” Tensen is ontroerd door de boodschap. „Wat bijzonder. Wat lief hè? Mijn held!”, reageert ze.

Je kunt Over De Oceaan terugkijken via Videoland.

