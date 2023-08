Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘B&B vol bonje’: kijkers verbaasd over Martijn die ruzie zoekt met Tamara

Het was hommeles gisteren in de Thaise B&B van Martijn. Hij en kandidaat Tamara kregen namelijk ruzie met elkaar. En B&B Vol Liefde-kijkers vinden dat Martijn zich behoorlijk van zijn ‘botte kant’ laat zien en hebben te doen met Tamara.

Bij Bram in Zweden blijkt in het bed & breakfast-datingprogramma van RTL dat de jonge Suus het erf gaat verlaten. En Petri zet haar tijd met Thomas voort, ondanks dat het gisteren nog uiterst ongemakkelijk was bij hun date. Thomas vertelde dat hij Petri een aantrekkelijke vrouw vond, maar Petri had zo haar eigen kijk op Thomas.

Plottwist in B&B Vol Liefde

Joy valt inmiddels voornamelijk voor de charmes van Dani. Maar kandidate Elise, die eigenlijk door Joy naar huis is gestuurd, heeft haar pijlen op huisvriend Emilio gericht. Een plottwist dus. De vonk blijkt namelijk bij de twee overgeslagen en Elise is niet van plan om Malaga te verlaten. Ze gaat namelijk „samenwonen” met Emilio, grapt ze. Ze besluit nog een tijdje in het verblijf van haar nieuwe vlam te blijven.



Denk dat Elise uiteindelijk de winnaar van #benbvolliefde wordt!!!! Die vind haar droomvent Emilio op een berg. Ik wil dit volgen! pic.twitter.com/kM6s8YMHf4 — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 17, 2023



#benbvolliefde veeeeeeeeel leukerder dan die slome suffe Joy, goeie zet Elise!!!! pic.twitter.com/YB7OhY7OzC — Truus Boft (@TruusBoft) August 17, 2023

Bonje tussen Martijn en Tamara

Maar in Thailand ging het er allemaal wat minder rooskleurig aan toe. Hoewel Tamara het tot nu toe nog ver wist te schoppen bij Martijn in Thailand, verloopt de boel nu minder gemoedelijk. Martijn vindt namelijk de laatste uren met Tamara nogal ongemakkelijk. Het is een welles-nietes-verhaal tussen de twee. Martijn ergerde zich eerder aan een ongemakkelijke en stille autorit met Tamara en Tamara vindt op haar beurt dat Martijn zich niet van zijn meest charmante kant laat zien. Onder meer omdat hij vond dat ze ergens verderop in haar eentje moest gaan eten.

„Ik ben gewoon met mijn bedrijf bezig, ik zit hier met mensen”, zegt Martijn. Waarna Tamara reageert: „Maar ik ben ook een mens.” Volgens Martijn heeft Tamara het niet naar haar zin. Hij ziet haar niet „stralen”. „Nee, jij wel dan?”, reageert Tamara geïrriteerd.

Dramatisch vertrek

Martijn blijft bij zijn eigen gelijk en als Tamara zichzelf verdedigt, staat hij boos op en loopt hij weg. Eigenlijk besluit hij al snel daarna dat Tamara weg moet. Hij is boos en teleurgesteld, concludeert de B&B-houder.

Het verbaast Tamara allemaal. Martijn is per slot van rekening degene die alle vrouwen uitnodigt om vervolgens steeds op te noemen dat hij het druk heeft met zijn zaak. Ze kiest eieren voor haar geld en besluit de B&B te verlaten. Er volgt een dramatisch einde en zonder wat tegen elkaar te zeggen, beëindigt Tamara het liefdesavontuur.

B&B Vol Liefde-kijkers vallen over gedrag Martijn

En hoewel Martijn boos blijft en vooral verwijten uitspreekt als Tamara eenmaal vertrokken is, zijn lang niet alle kijkers het met hem eens. Integendeel, de meeste kijkers vinden dat Martijn zich van zijn ‘botte kant’ heeft laten zien. Het kijkerspubliek heeft te doen met Tamara en volgens hen zocht Martijn zonder enige reden ruzie met haar. Dat zij uiteindelijk voor zichzelf kiest, vinden veel kijkers een verstandige keuze.



Martijn is boos. Maar het ligt niet aan hem. Hij heeft zijn best gedaan. Er zijn gewoon verkeerde dames naar hem gestuurd. Kortom: de empathie van een blik tonijn #benbvolliefde pic.twitter.com/IBBGrxyXlc — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 17, 2023



Wat mij betreft is #benbvolliefde dit jaar een no-brainer voor de Televizierring winst, alleen al vanwege dit fragment. Het is pure kunst. Filmisch, absurdistisch, tragisch. Zó goed. pic.twitter.com/sECHDacwJ1 — jaimy (@jaimytweets) August 17, 2023



Waar gaat dit over?

Snap er geen fluit van.

Waarom is die man boos?

Omdat zij het niet tof vind om naar een eettentje gestuurd te worden? Sjeesssss gast, ga eens normaal om met die vrouw.#benbvolliefde pic.twitter.com/N8HBcWo6sM — Ɠɾɑѵíղ Ʀɑɑғ 𝕏 (@Gravin_Raaf_) August 17, 2023



Die Martijn met z'n Thaise snackbar heeft het begrip "hork" een geheel nieuwe dimensie gegeven. 😳#manmanman#benbvolliefde pic.twitter.com/3lyNKZSJ8K — John_Witkamp (@john_witkamp) August 17, 2023



Tamara was open en vertelde heel persoonlijke dingen, wat doet Martijn…ruziezoeken om niets, ikke ikke ikke! Zij komt daar voor jou man! Tamara verdient zoveel beter!! #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) August 17, 2023

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via RTL of Videoland.

