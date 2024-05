Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie wordt de nieuwe premier? Dit is de top 3 volgens publieke opinie

Wie wordt toch onze nieuwe premier? Nederland speculeert erop los, ook aan menig talkshowtafel. Maar een aantal namen keren veelvuldig terug. De publieke opinie werd bij Renze aan tafel gisteravond in ieder geval bekend.

Aan menig talkshowtafel wordt gespeculeerd over de nieuwe premier. Weet jij overigens wat een premier in Nederland verdient? Metro zocht het uit. Hoewel Den Haag zwijgt over de nieuwe premierskandidaat, peilde opiniepeiler Gijs Rademaker de publieke opinie over de nieuwe premier. Bij Renze liet hij gisteravond weten welke drie kandidaten volgens Nederlanders geschikt zouden zijn als premier.

Publieke opinie over nieuwe premier

Eerst noemt Rademaker de namen van VVD’er Fred Teeven, Jacco Vonhof (van MKB-Nederland) en Kees van der Staaij (SGP). Maar de top 3 publiekslievelingen wordt gedomineerd door de volgende kandidaten:

Kim Putters, oud informateur en voormalig PvdA-politicus Mona Keijzer, lijstrekker van de BBB Johan Remkes, oud-informateur en VVD-politicus

Mona Keijzer houdt stug vol dat ze geen premierskandidaat is. „Ik ben van de kleinste partij. Geert Wilders is aan zet”, sprak ze bij Ongehoord Nieuws. „Je moet in het leven nooit dingen uitsluiten. Als ik iets geleerd heb dan is dat het”, waarna de rest van de Ongehoord Nieuws-studio hun conclusies trokken.

Politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws sprak bij Renze aan tafel uit dat ze het Keijzer persoonlijk vroeg. Maar dat Keijzer ook tegen haar blijft volhouden dat het „niet aan de orde is”.



"Het is niet aan de orde. Je moet bij Geert Wilders zijn." Tweede Kamerlid #BBB @MonaKeijzer ontkent dat ze de nieuwe #premier van Nederland wordt.

De ON! studio vermoedt echter anders… Volg #OngehoordNieuws live op NPO 1. pic.twitter.com/qVeFr1tkTj — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) May 23, 2024

Aangifte tegen Mona Keijzer

Overigens werd vandaag bekend dat een groep van tien juristen en een historicus aangifte doen tegen Mona Keijzer. Dit vanwege haar uitspraken in talkshow Sophie & Jeroen over moslims. Keijzer heeft haar excuses aangeboden en benadrukte dat ze niet alle moslims bedoelde.



Mona Keijzer, often talked about as a potential prime minister, saying Dutch Muslims (and only Muslims) should have compulsory lessons on the holocaust pic.twitter.com/NjruYwsDSL — Ben Coates (@bencoates1) May 17, 2024

Meer speculaties premierskandidaat in talkshows

Ook aan de Oranjezomer-tafel klonken de bovengenoemde de namen. Amerikadeskundige en politiek kenner Raymond Mens vertelde dat hij voorkeur heeft voor een gekozen premier. Maar dat zou volgens tafelgast Jack van Gelder betekenen dat Geert Wilders dan premier zou worden.

Hélène Hendriks noemde, vanuit Haagse bronnen, Steven van Eijck op, hij is oud-staatssecretaris van Financiën (LPF). Maar Telegraaf-journalist Wouter de Winther sprak bij Op1 uit dat ook Van Eijck ontkent dat hij mogelijk in de running is. Ook vroeg de Winther naar de naam Kim Putters, maar werd hem geadviseerd om dat niet in De Telegraaf te zetten.

In principe zou er over vijf weken een premierskandidaat moeten zijn. Maar veel mensen vrezen dat het veel langer gaat duren.

