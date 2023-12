Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Debbie uit B&B Vol Liefde brengt een boek uit en is nog altijd smoorverliefd op Paul

Goed nieuws voor fans van B&B Vol Liefde-publiekslieveling Debbie: de flamboyante B&B-eigenaresse gaat een boek schrijven. Debbie vond in het laatste seizoen van de kijkcijferhit de liefde bij Paul, met wie ze nog altijd dolgelukkig is.

Paul was vanaf het prille begin te gast in de Spaanse bed en breakfast van Debbie. Met zijn nuchtere uitspraken probeerde hij de vrolijke eigenaresse in te palmen, maar het bleef lang platonisch tussen de twee. Tot die vertederende kus op het vliegveld. Daarna sloeg de vonk toch over en tijdens de reünie zagen kijkers dat de twee nog steeds hoteldebotel zijn. Ook daarna bleven de zoetsappige updates binnenstromen. Zo zei Debbie een paar maanden geleden dat Paul „het mooiste was wat haar ooit was overkomen”.

Debbie uit B&B Vol Liefde: ‘Een gekkenhuis’

Debbie vertelt aan De Telegraaf nog altijd tot over haar oren verliefd te zijn op haar ‘Paultje’. Het dolgelukkige koppel wordt sinds B&B Vol Liefde overal herkend. „Hoe vaak gebeurt het niet dat ik aan mijn jas word getrokken voor een selfie. Leuk toch. Het is echt een gekkenhuis. Er komt veel op ons af.”

De B&B in Spanje is momenteel dicht, maar de twee zitten absoluut niet stil. Debbie en Paul zijn de komende tijd onder andere te zien in Ik hou van Holland en Tijd voor Max. En Paul laat vanaf maandag zijn hersenen kraken in de wintereditie van De Slimste Mens. Op diezelfde dag gaat ook de spin-off van B&B Vol Liefde van start, Winter Vol Liefde.

‘Een echt Debbie-boek’

En dan komt er ook nog een boek, dat op 4 juni verschijnt bij uitgeverij Spectrum. Het wordt een ‘echt Debbie-boek’, zo vertelt ze tegen de krant. „In mijn stijl, kortom: een bonte bende.” Een huis vol liefde gaat over haar leven in Spanje van de afgelopen twintig jaar. „Het gaat om mijn leven als B&B-eigenaresse, hoe het begon en eindigde met het televisieavontuur van B&B Vol Liefde waar ik Paul aan heb overgehouden.”

Het wordt volgens Debbie een soort inspiratieboek. „Voor anderen om dromen waar te maken. Er komen veel foto’s in van nu en vroeger, maar ook culinaire tips, zoals mijn lievelingsrecepten uit de B&B. Zelfs mijn vriendinnen komen erin voor, maar ook de kinderen van Alfred en mij. Verder geef ik stylingtips en neem ik de lezer mee op avontuur naar de leukste plekjes aan de Costa Brava.”

