Petri ergert zich tijdens ontbijt aan opgewekte B&B Vol Liefde-kandidaat: ‘Hoeft niet zoveel gepraat te worden’

Dat er echt ochtendmensen en avondmensen bestaan, bewijzen Petri (60) en haar nieuwe gast Thomas (64) in B&B Vol Liefde wel. Waar Thomas al klaarwakker en opgewekt aan de ontbijttafel zit te wachten, schittert Petri door afwezigheid. Wanneer ze dan toch aan de ontbijttafel verschijnt, blijkt al snel dat ze nog even moet opstarten.

ICT’er Thomas is er op zijn eerste ochtend in B&B Vol Liefde in het Franse Monclar al vroeg bij. Terwijl Petri de hond nog even uitlaat, zit hij met smart op haar te wachten aan de keukentafel. Maar als de vrouw des huizes na een tijdje de eetkamer in komt lopen, blijkt ze nog niet helemaal zichzelf. „Thomas is een avondmens, die staat ’s ochtends meteen aan. Ik sta vooral in de avond aan, maar ja, ik moet de ochtend ook doen. Maar ’s ochtends hoeft er wat mij betreft nog niet zoveel gepraat te worden, dan mag het best even stil zijn.”

Ergernis over Thomas zijn goede humeur

Maar dat heeft de nieuwe gast van Petri nog niet helemaal door. Tijdens het ontbijt ratelt Thomas er vrolijk op los, tot ergernis van Petri. „Het is nog vroeg hè”, antwoordt ze op de vraag van Thomas over hoe hoog het dorp ligt. „Als ik wakker ben, ben ik wakker. Sorry”, reageert hij. „Maar moet je dan ook meteen praten?”, vraagt Petri zich af. Thomas besluit vervolgens zijn mond maar even te houden, maar ook dat doet niet veel goeds voor de sfeer. De stilte die volgt is oorverdovend.

„Ik begrijp een ochtendhumeur helemaal niet”, biecht Thomas aan de kijkers van B&B Vol Liefde op. „Ik kan me niet voorstellen dat je een humeur hebt en daarmee ook de dag van anderen zou verpesten. Een ochtendhumeur zit er bij mij niet in. Nee, ik ben daar helemaal het type niet naar.”

Petri hoopt op prins op het witte paard in B&B Vol Liefde

Ondanks het verschil in humeur op de vroege ochtend heeft Petri, die vurig hoopt dat ze door B&B Vol Liefde haar prins op het witte paard zal vinden, een goed gevoel over Thomas. „Ik heb het gevoel dat Thomas zich op zijn gemak voelt en hier ook als zichzelf rondloopt. Nee, ik heb niet het idee dat hij zichzelf aan het forceren is.” En ook Petri voelt zich goed in zijn aanwezigheid. „Ik ben op mijn gemak. Het gaat vanzelf, ik hoef er geen moeite voor te doen.”

En dat blijkt wel wanneer ze later op de ochtend toch best kan lachen om de grapjes van Thomas, terwijl ze samen een kast repareren. „Ik kijk soms even van een afstandje en dan lijken we net een getrouwd stel. Het is leuk dat het meteen zo klikt en dat het goed voelt.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL en Videoland.

