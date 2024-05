Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderweg een appje sturen? Dit is een gevolg van onoplettend rijgedrag waar je misschien niet bij stilstaat

Onderweg even snel een appje sturen naar een vriend, de plaats van bestemming intypen in Google Maps of je lippenstift bijwerken. De meesten van ons maken zich weleens schuldig aan gevaarlijk rijgedrag. Maar wat niet iedereen weet, is dat het gevolgen kan hebben voor je eigen schuld en aansprakelijkheid als je betrokken bent bij een ongeluk. Volgens Rembrandt Groenewegen van DAS wordt de onoplettende automobilist steeds vaker aansprakelijk gesteld.

Onoplettendheid bij automobilisten komt – zeker dankzij de smartphone – vaak voor. Niet voor niets zijn er meerdere campagnes gevoerd tegen appen achter het stuur. Jaarlijks worden er ook heel wat mensen voor op de bon geslingerd. In 2022 waren dat er 115.575. „Mensen moeten zich er echt van bewust gaan worden wat de enorme risico’s zijn. Daar valt nog veel te winst te halen. Dat ene appje kan zomaar je laatste zijn”, zei een politiechef daar eerder over.

Rechters strenger op onoplettend rijgedrag

Groeneweg vertelt dat rechters hier steeds strenger op worden. „Wij zien dat rechters hier steeds meer rekening mee houden. Als dit gevaarlijke rijgedrag met overtuigend bewijsmateriaal is aangetoond, dan zijn rechters steeds vaker geneigd de bewijslast om te draaien”, weet hij.

Hij schetst een voorbeeld. „Verleent een bestuurder bijvoorbeeld geen voorrang, maar keek de partij die voorrang had voorafgaand aan het ongeval op zijn telefoon? Dan moet laatstgenoemde partij bewijzen dat het ongeval ook was gebeurd als hij niet op zijn telefoon keek.” En dat is natuurlijk knap lastig om te bewijzen. „Waardoor de bestuurder vaak (gedeeltelijk) aansprakelijk is.”

Het gaat dan niet alleen om appen achter het stuur, maar ook ander onoplettend rijgedrag. „Dit geldt overigens ook bij het kijken in een spiegel om even je lippen te stiften of als jij als bestuurder je aandacht op vergaderstukken of autopapieren hebt en daardoor niet op het verkeer en de weg gefocust bent.”

Reacties