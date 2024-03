Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljuschka Witzenhausen zichtbaar geëmotioneerd door gelekte tapes Khalid Kasem en Peter R. de Vries

Het AD bracht gisteren opnieuw een artikel naar buiten over presentator en oud-advocaat Khalid Kasem en zijn mogelijke contact met topcrimineel Ridouan Taghi. Miljuschka Witzenhausen werd gisteravond zichtbaar boos en geëmotioneerd over de tapes die het AD kreeg. Daar zijn onder meer Peter R. de Vries en zijn zoon op te horen.

Presentator Khalid Kasem ligt onder vuur. In de tijd dat hij advocaat was, zou Kasem mogelijk een connectie hebben gehad met topcrimineel Ridouan Taghi. Gisteravond werd de uitzending van RTL Boulevard onderbroken om het nieuws naar buiten te brengen dat een artikel van het AD, dat Royce de Vries probeerde te voorkomen, toch gepubliceerd was.

Waarom ligt Khalid Kasem onder vuur?

Kasem werkte namelijk een periode op een advocatenkantoor met Royce de Vries en de vermoorde Peter R. de Vries. Nu brengt de krant in het stuk naar buiten dat er opnames zijn, waarop te horen is dat Kasem zegt dat hij „rechtstreeks contact met Taghi had op het moment dat Taghi nog voortvluchtig zou kunnen zijn”. Vermoedelijk heeft Peter R. de Vries die opnames gemaakt. Ook klinkt dat Kasem contacten onderhield met de organisatie rondom Taghi.

Daarnaast zou Kasem, volgens het AD, informatie hebben gelekt uit een dossier terwijl dat niet mocht. Daar werden geen bewijzen voor gevonden en Kasem ontkende die aantijgingen. Later stopte Kasem als advocaat en werd hij presentator van de talkshow Khalid & Sophie.

Contact met topcrimineel Ridouan Taghi

Vorige maand maakte de krant bekend dat Kasem een ambtenaar zou hebben omgekocht. Het AD vervolgde hun publicaties en wilde Royce de Vries en Kasem daarover bevragen. De Vries spande een rechtszaak aan, maar in het hoger beroep besloot de rechter dat het artikel wel gepubliceerd mocht worden. En dat gebeurde dus gisteren.

Advocaat Clarice Stenger legt bij RTL Boulevard het een en ander uit over de zaak. Maar zij vraagt zich hardop af of Kasem iets heeft gedaan wat niet mag. Uit het nieuwste artikel van het AD blijkt namelijk dat Kasem geen informatie gelekt heeft aan de organisatie van Taghi. Wel nam hij contact op met advocaat Inez Weski, die op dat moment nog niet Taghi bijstond. Weski werd later de advocaat van de topcrimineel, maar wordt inmiddels verdacht voor deelname aan een criminele organisatie. Omdat ook zij beschuldigd wordt dat ze informatie aan verwanten van Taghi zou hebben gegeven.

Miljuschka Witzenhausen kritisch over gelekte tapes

Ook vertelt Stenger dat Kasem Taghi, en meer gezichten van de organisatie, kent van de basisschool. Volgens Kasem staan er een hoop onwaarheden in het artikel. Stenger benadrukt dat een advocaat geheimhoudingsplicht heeft en zij zich afvraagt of Kasem gelogen heeft.

Miljuschka Witzenhausen haakt in en noemt dat ze het gek vindt dat een opname, die binnenskamers is opgenomen, bij het AD is beland. En Kasem heeft op eenzelfde soort manier gereageerd. „Ik heb dit in vertrouwelijkheid op mijn kantoor besproken. En die vertrouwelijkheid is op straat komen te liggen”, aldus Kasem. Stenger vraagt zich af waarom dit artikel zo nodig gepubliceerd moest worden, waarbij wel iemand persoonlijk, Kasem in dit geval, beschadigd wordt. Ze betwijfelt duidelijk of Kasem daadwerkelijk iets ernstigs heeft begaan.

Witzenhausen zichtbaar geraakt

Witzenhausen blijft het gek vinden dat die tapes bij de krant terecht zijn gekomen. Volgens haar zijn het namelijk niet de mannen in de kamer geweest, die dat hebben gedaan. „Is het dan niet illegaal?”, vraagt ze.

Daarna raakt Witzenhauzen zichtbaar geëmotioneerd. Haar stem breekt. „In nagedachtenis van Peter, met alles wat hij gedaan heeft. En dat we nu nog alleen kijken op deze manier naar zijn nalatenschap. Ik vind dat dat echt gezegd mag worden. En dat het ook heel zwaar is voor zijn zoon Royce, die zijn nalatenschap beschermt. Ik vind het echt heel naar om te zien hoe dit gaat.” Peter R. de Vries speelde een belangrijke rol in de vervolging van topcrimineel Willem Holleeder, de oom van Witzenhauzen.

