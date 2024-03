Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je bent niet de enige: zoveel procent van de volwassenen slaapt nog met een knuffel

Knuffelberen koppelen we aan kinderen. En dat terwijl een groot deel van de volwassen mensen ook nog steeds met een pluche beest in bed slaapt. Schaam jij je ervoor? Nergens voor nodig, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat een heel groot deel van de volwassenen nog geen afstand heeft gedaan van de knuffeldieren.

Veertig procent van de volwassenen slaapt nog met knuffels

Uit een onderzoek van Travellogde blijkt dat veel volwassenen nog met een knuffel in bed slapen. Jaarlijkse worden er 75.000 knuffels vergeten in hotels, waarvan het overgrote deel in een volwassen bed gevonden wordt. Uit recenter onderzoek van Build-A-Bear blijkt dat 40 procent van de volwassen mensen nog met een knuffeldier in bed slaapt.

Fun fact: met name mannen kunnen moeilijk zonder knuffels. Een kwart van de mannen die nog steeds een teddybeer bezit, geeft toe deze mee te nemen op zakenreizen, zoals gemeld door de Daily Mail. Het herinnert hen aan thuis en helpt hen in slaap te vallen.

Veilig met een knuffeldier in bed

Artsen noemen knuffels ‘overgangsobjecten’. Ze bieden jonge kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid, vooral wanneer ze niet in de buurt zijn van een ouder of verzorger. Knuffeldieren spelen ook een rol bij het helpen van kinderen tijdens de overgang van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, vandaar de term.

Toch hebben we ook in ons volwassen leven nog weleens behoefte aan dit veilige en geborgen gevoel. Het knuffeldier uit de jeugd komt op dat moment goed van pas. Is dat iets om verborgen te moeten houden? Zeker niet. Toch denken mannen daar anders over. Zo blijkt dat 14 procent van de getrouwde mannen bekent dat ze knuffels verstopten wanneer vrienden of familie langskwamen. Een op de tien mannen geeft toe zijn knuffel te verbergen als zijn vriendin op bezoek komt. Daarentegen schaamt 26 procent van hen zich niet voor hun knuffel.

