Margje Fikse blikt terug op vallende gast bij Op1 (en de ophef over haar reactie destijds)

Herinner je je het ‘valincident’ nog, bij talkshow Op1? Presentatrice Margje Fikse wel. Zij was presentator van dienst, samen met Charles Groenhuijsen, en kreeg nogal wat kritiek op hoe ze met de situatie omging.

In mei 2023 kwam een vrouw die te gast was in het programma ten val. Groenhuijsen en Fikse hielpen niet, maar bleven zitten. Fikse begon zelfs verslag te doen van het incident, Groenhuijsen leek vooral verder te willen gaan met de uitzending. Fikse blikt nu terug op het incident en de ophef daarover.

‘Wel de juiste beslissing’ rond vallende gast bij Op1

„Het is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ik ging echt twijfelen aan mijzelf”, reageert Fikse. „Je gaat over jezelf nadenken. Je hebt in een moeilijke situatie vechten, vluchten of freeze. Ben ik dan echt iemand die geen poot uitsteekt als het erom gaat?” Toch kwam ze tot de conclusie dat haar besluit om te blijven zitten, wel de juiste was. „Er stonden artsen bij haar, mensen met verstand van zaken. Dan ga ik niet in de weg lopen: dit was mijn rol in de situatie. Maar ik had die rol wel beter moeten vervullen.”

Fikse heeft naar eigen zeggen „alle fasen doorlopen: van ‘wat ben ik een sukkel’ tot ‘ben ik echt heel koud’, van ‘ik kon niet veel anders’ tot boosheid. Uiteindelijk was de conclusie: dit was een hele goede les.” De presentatrice schoot in een verslaggeversrol, bedacht ze later. „Ik zat te wachten op een ‘even geduld’-bordje, dat was zoveel gemakkelijker geweest. Maar het was doodstil in mijn oortje. En ik dacht: ik moet de kijker nu vertellen wat er gebeurt. Ik ging als een sportverslaggever om met de situatie: ik ging vertellen over het veld en de blessures.”

Margje Fikse ‘kan er wel om lachen’

De presentatrice kon erg hard lachen om alle persiflages die na het incident werden gemaakt, zoals de satirische variant die het programma Even Tot Hier over het incident maakte van het lied Fix You van Coldplay. „Ik wilde ooit bekend worden door een waanzinnig interview, met een Sonja Barend Award”, bekende Fikse op NPO Radio 1 lachend. „En dan is dit je lot. Dit is echt wel het leven in een notendop.”

