Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emotionele Sophie Hilbrand over afwezigheid Khalid Kasem: ‘Een geweldige man en we missen hem’

Presentatrice Sophie Hilbrand stond gisteravond bij de aftrap van Sophie & Jeroen zichtbaar geëmotioneerd stil bij het ontbreken van haar co-host Khalid Kasem.

Kasem werd begin deze maand door het Algemeen Dagblad in verband gebracht met omkoping. In 2019 zou hij tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had, hebben gezegd dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen.

Kasem ontkent de beschuldigingen, maar legde wel zijn werkzaamheden bij BNNVARA neer. Tijdens de afwezigheid van Kasem zal Jeroen Pauw zijn plaats innemen, waardoor hij afwisselend met Hilbrand weer te zien is op NPO 1 als talkshowhost.

De rijksrecherche doet een „oriënterend onderzoek” naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigde dat vorige week. Er is nog geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Sophie Hilbrand over situatie rondom co-host Khalid Kasem

„Hanneke, dan zit je nu ineens in het programma Sophie & Jeroen”, begint Hilbrand tegen tafelgast Hanneke Groenteman. „Au”, reageert de journaliste.„Khalid is er natuurlijk voorlopig niet. Het doet mij ook een beetje pijn eigenlijk”, zegt Hilbrand emotioneel.

Ze gaat verder: „Het heeft natuurlijk te maken met een artikel dat gepubliceerd is in het AD. Dat wordt nu allemaal onderzocht hoe dat zit en wij kunnen nu eigenlijk vooral hopen op een goede afloop. Het is belangrijk dat het zorgvuldig onderzocht wordt. Maar het is natuurlijk geen makkelijke tijd, in de eerste plaats niet voor Khalid. En wij kennen hem allemaal hier als echt een geweldige man en een lieve collega. We missen hem ook gewoon. Dus we hopen dat hij hier ook weer te zien zal zijn.”

Hilbrand is in de tussentijd ‘dolgelukkig’ dat Jeroen Pauw het programma uit de brand helpt. „Dat hij ook heel veel zin heeft om zich weer in het talkshowleven te storten. Maar het is wel heel zuur.”

„Verschrikkelijk is het”, zegt ook Groenteman. „Ik ken Khalid ook al een tijdje, al sinds hij zo geweldig voor Nouri is opgekomen. Een prachtig boek over geschreven. Sindsdien voel ik me altijd al gehecht aan. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar je zal maar in de arena werken waar hij in gewerkt heeft, het strafrecht en criminaliteit.”

Reacties op X

Op X zijn de reacties niet mals. „Alsof Khalid slachtoffer is”, klinkt er. „Krokodillentranen.” Een ander: „Een bizarre vertoning. Satire op zichzelf.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#SophieEnJeroen Wat een ongelooflijke, onprofessionele, gênante emotv tijdens een lopend onderzoek naar deze man. Absurd om je publiek daarmee lastig te vallen. Doe gewoon je werk. 🤨 https://t.co/qr9qXyjvfO — Ineke Kouwenhoven (@IKouwenhoven) January 29, 2024

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties