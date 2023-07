Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM blunderde bij onderzoek Inez Weski: ‘Vervolging op losse schroeven’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het zogenaamde verschoningsrecht geschonden in het onderzoek naar de veelbesproken Rotterdamse advocaat Inez Weski, die de vermeende crimineel Ridouan Taghi verdedigde. Dit bleek vorige week tijdens een rechtszitting in Den Haag. Een forse blunder en een juridische doodzonde, want hierdoor kan de vervolging van Weski op losse schroeven komen te staan.

Dat meldt het FD vandaag.

Openbaar Ministerie schond verschoningsrecht

Verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen. Dat kan op grond van een familierelatie, maar ook van een vertrouwelijk beroep, zoals arts of advocaat. Het regelt dus onder andere dat advocaten en cliënten met elkaar kunnen communiceren zonder dat overheid hen bespiedt. Zo wordt een eerlijk proces mogelijk. Het is een misdrijf om het verschoningsrecht te schenden.

Tijdens de aanhouding van Weski nam het Openbaar Ministerie een groot aantal vertrouwelijke documenten uit haar praktijk in beslag. De stukken stonden op een harde schijf van haar computer, vol met vertrouwelijke informatie over Weski’s cliënten. Daardoor valt de informatie onder het verschoningsrecht en mocht het OM er geen kennis van nemen.

Arrestatie Inez Weski

Weski werd op 21 april van dit jaar opgepakt omdat ze berichten van Taghi aan zijn familie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught zou hebben doorgegeven, waardoor hij zijn drugshandel voort kon zetten. Het OM verdenkt Weski dan ook van deelname aan een criminele organisatie.

De Rotterdamse advocaat zat een paar weken in alle beperkingen, wat betekent dat ze met niemand anders contact mocht hebben, behalve met haar advocaten. Ook na het opheffen van de beperkingen lieten die niets los.

Naast haar arrestatie werd Weski ook geschorst als advocaat door de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Dat gebeurt standaard als advocaten zelf verdachte worden in rechtszaken. Het kantoor van Weski is nu in handen van haar zoon, die ook advocaat is. Op 1 juni kwam Weski weer op vrije voeten.