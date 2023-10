Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Royce de Vries over topcriminelen die bij hem over de vloer kwamen: ‘Cor van Hout was een aardige man’

Royce de Vries schoof gisteravond aan bij Renze om te praten over het beroemde boek van zijn vader over de Heineken-ontvoering. En daar vertelde Royce over topcriminelen Willem Holleeder en Cor van Hout, die bij hem thuis regelmatig over de vloer kwamen.

Veertig jaar geleden werd Freddy Heineken ontvoerd. Peter R. de Vries. schreef er zijn meest bekende boek over en raakte bevriend met Cor van Hout, een van de Heineken-ontvoerders.

Royce de Vries over criminelen over de vloer

Zoon Royce vertel aan tafel over het werk van zijn vader en de vriendschap die tussen hem en de penoze ontstond. „De familie van Cor werd ook een beetje familie van ons.” Hij vertelt dat Sonja en Astrid Holleeder na de aanslag op De Vries in het ziekenhuis kwamen en dat Rich, de zoon van Cor van Hout, de kist droeg tijdens de begrafenis.

„Mijn moeder kreeg de eerste weeën van mij toen ze Willem Holleeder aan de lijn had”, legt Royce uit. Hij vertelt dat Holleeder en Van Hout weleens bij familie De Vries langskwamen. Volgens Royce was Van Hout een aardige man. „Ik wist wel wat hij gedaan had. Maar ik kon me daar nooit een voorstelling van maken. Het was een lieve vader voor zijn zoon en dochter.”

Peter R. de Vries bevriend met Cor van Hout

Royce legt uit dat hij met zijn vader wel over de vriendschap tussen hem en Van Hout sprak. Want ook hij vond het best gek, dat een misdaadverslaggever bevriend raakt met een ontvoerder. „Ik heb als kind geleerd dat criminelen ook van mensen kunnen houden. Lief kunnen zijn en een goede vader kunnen zijn.”

Peter R. de Vries vluchtte zelfs destijds met de topcriminelen mee naar een eiland om de politie te omzeilen. „Ik denk dat dat het beginpunt is geweest van die vriendschap”, aldus Royce. „Als je zoiets samen meemaakt, zo’n avontuur, dat je dan ook een bepaalde band krijgt. ” Volgens hem is het bekende boek van Peter R. de Vries ontstaan door de vertrouwensband die er was.

Renze Klamer: ‘Veroordeelde misdadigers?’

Voor Royce is het beeld van criminelen niet altijd zo zwart-wit. „Ga niet altijd af op een beeld uit de media van mensen. Vorm je eigen oordeel.” Presentator Renze Klamer benadrukt dat het om veroordeelde misdadigers ging. Royce: „Het feit dat mensen verkeerde dingen doen, wil niet altijd zeggen dat mensen altijd maar slechte mensen zijn. Iemand kan ook een goede vader en gezellige vriend zijn. Maar die kan ook inderdaad verkeerde dingen gedaan hebben.”

Volgens De Vries junior voelt de familie van Van Hout inmiddels ook als zijn eigen familie. „Dat zijn mensen waar ik ook een goede band mee heb opgebouwd. En die ik ook al mijn hele leven ken.”

Je kijkt Renze terug via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties