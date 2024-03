Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon noemt René van der Gijp ‘depressief’ en Gijp kan het niet laten om nog wat te zeggen

Gordon kreeg eerder van de VI-heren een behoorlijke optater over zijn nieuwe album. En daarover was de zanger ‘not amused’. Nu nodigden de televisiegezichten van Vandaag Inside hem uit aan tafel. En dat wilde hij niet… of toch weer wel? Het moddergooien gaat in ieder geval door. Ook tussen Gordon en René van der Gijp.

Johan Derksen was gisteravond in Vandaag Inside afwezig. Rutger Castricum nam zijn stoel over. Eerder lag de VI-tafel tot twee keer toe in een deuk om het nieuwe album van Gordon. Vooral omdat het optreden tijdens zijn albumpresentatie niet al te zuiver was.

Gordon niet blij met kritiek van VI-heren

Gordon was behoorlijk ondersteboven van alle kritiek en vertelde bij Sophie & Jeroen dat het allemaal pijn deed. Uiteindelijk besloot hij zijn theatertour af te zeggen.

Gordon sprak bij De 538 Middagshow uit dat alle kritiek nogal zwaar voor hem was. „Ik schrik er gewoon van hoe het soms gaat. Ik ben een hypersensitief mens en dan klap ik dicht.” De zanger geeft toe dat het niet het allerbeste optreden uit zijn leven is geweest, maar dat het volgens hem onterecht is dat er zoveel gehamerd werd op de valse noten. Vooral de woorden van de VI-heren zitten hem kennelijk dwars. „Je moet niet vergeten dat als zoiets wordt uitgezonden, dat het door íedereen wordt overgenomen, hè? Door de héle pers, door alles en iedereen. Elke krant… Alles wat ik doe staat in de krant. Het maakt niet uit wat ik doe.”

Gordon te gast bij Vandaag Inside

De VI-heren nodigden Gordon uit in de studio. Maar de zanger besloot dat toch niet te doen. „Sowieso vind ik het een vreselijk programma. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms met afschuw zit te kijken en te luisteren naar wat ze allemaal zeggen. Dan denk ik: moet ik dan meewerken met mensen die mij eigenlijk gewoon niet leuk vinden?”

Maar daarna bedenkt hij zich toch op de radio. Hij is namelijk inmiddels sterk genoeg om te reageren. „Als ze me volgende week vragen, dan ga ik er ook zitten. Ik veeg toch de vloer met die gasten aan.”

René van der Gijp ‘depressief’

René van der Gijp grapte eerder dat Gordon inmiddels een patiënt is. Ook daar wilde de zanger nog iets over zeggen. „Als daar René van der Gijp over mij gaat zeggen dat ik een patiënt ben… Iemand die zelf twee jaar lang depressief is geweest! Kom op! Waar ben je mee bezig?”

Gisteravond konden de VI-heren het natuurlijk niet laten om toch nog even over Gordon te beginnen. Van der Gijp heeft gehoord dat Gordon toch wil aanschuiven, maar wel een hekel heeft aan Vandaag Inside. „Wat hij moet doen is lekker zijn verhaal doen bij Humberto en lekker acapella een nummer zingen. En dan ga ik er de volgende dag wat van zeggen”, giert Van der Gijp.

Neurotische trekjes René van der Gijp

Op de woorden over depressie reageerde Van der Gijp niet. Maar hij vertelde gisteravond wel dat hij wat neurotische trekjes heeft. Onder meer met opruimen en schoonmaken en het rechtzetten van spullen.

