Waarom publiceerde het AD over Khalid Kasem-tapes? ‘Speelt met de waarheid’

Advocaat en (voormalig) presentator van Khalid & Sophie Khalid Kasem ligt onder vuur. Dat was al even zo, maar een recent artikel van het AD gooit nieuwe olie op het vuur. De krant heeft namelijk opnames in handen, waaruit zou blijken dat Kasem contact had met Ridouan Taghi. Maar waarom was de publicatie van die tapes überhaupt nodig? Misdaadverslaggevers Chiel Timmermans en Yelle Tieleman bespreken het bij Humberto.

Taghi, leider van de zogenaamde ‘Mocro Maffia’, is onlangs veroordeeld tot levenslang. De tapes waarop Kasem te horen is over de crimineel, doen veel stof opwaaien. Zo was Miljuschka Witzenhausen onlangs zichtbaar geëmotioneerd bij RTL Boulevard toen het over de tapes ging.

Waarom publiceerde het AD over Khalid Kasem-tapes?

Wat was voor de twee journalisten het maatschappelijke belang om over de tapes te publiceren? Royce de Vries, zoon van de vermoorde Peter R. de Vries, had namelijk een kort geding aangespannen om het publiceren van de tapes tegen te gaan. Toch kon dat doorgaan. Volgens Timmermans konden hij en Tieleman met dit artikel „laten zien dat je bij iemand die nu in de spotlights staat, die een talkshow presenteert, mensen aan zijn tafel krijgt en ze kritisch bevraagt over bijvoorbeeld een rechtszaak, heel grote vraagtekens kunt zetten”.

„In het eerste geval kun je die vraagtekens bij hem zetten vanwege het vermoeden van mogelijke omkoping. Je kunt je in ieder geval afvragen: ‘Wat heeft hij precies gedaan, heeft hij geld gevraagd aan cliënten om iemand om te kopen?'” Kasem zou namelijk een ambtenaar hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Op de tapes zou te horen zijn dat hij daarover spreekt met Peter R. de Vries.

Volgens Timmermans komt daar nog eens bovenop „dat nu blijkt dat hij allerlei dingen heeft verteld over zijn contact met Taghi, die niet kloppen”. „Hij zou geen contact hebben gehad met hem, maar dat is waarschijnlijk wel zo. In ieder geval meer contact dan hij destijds zei. Het laat een structureel beeld zien van iemand die, zo ervaar ik het in ieder geval, speelt met de waarheid.”

‘Geen banden met Taghi’

Timmermans vraagt zich ook af wat er nou precies klopt van de dingen die Kasem in het verleden heeft gezegd. „Het is iemand die aan een talkshowtafel zit en mede bepaalt waar wij het in Nederland over hebben.” Ook noemt de misdaadjournalist dat Kasem in eerste instantie zei dat hij geen banden had met Taghi. „Hij zei: ‘Ik heb met hem geknikkerd, maar ik heb geen contact met hem’.” Kasem en Taghi zaten namelijk op dezelfde basisschool. „Uit de tapes en het verhaal dat wij erover hebben geschreven, ontstaat een heel ander beeld. Dat wilden wij laten zien, dat het haaks staat op zijn eerdere verklaringen.”

Collega-journalist Yelle Tieleman noemt dat er veel onderzoek gedaan wordt naar Kasem, onder meer door de Dienst Justitiële Inrichtingen. „Het Openbaar Ministerie is een oriënterend onderzoek gestart, de Rijksrecherche doet een onderzoek, de deken van advocaten betrekt deze nieuwe publicatie in het onderzoek dat ze doen. Dat alleen al zegt dat hier iets aan de hand is”, besluit hij.

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

