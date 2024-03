Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo gaat het nu met de formatie: ‘NSC wil toch wel praten’

Waar eerder „de kopjes gingen hangen in Den Haag als je het over de formatie had”, lijkt er nu een positieve wind te waaien rond een nieuw kabinet. Parlementair verslaggever Thomas van Groningen vertelt bij Op1 wat de huidige status is van het formeren én heeft nieuws over Pieter Omtzigts NSC.

Want juist NSC leek enige roet in het eten te gooien, omdat Omtzigt eerder besloot te stoppen met de formatiegesprekken. Er waren geruchten van huilbuien, maar Geert Wilders bleef hameren op een coalitie tussen PVV, VVD, NSC en BBB.

Status van de formatie besproken bij Op1

Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma is benieuwd ‘of er nou een doorbraak is, of niet’. „Het is in ieder geval een behoorlijke stap in de richting van een nieuw kabinet”, reageert Van Groningen daarop. „Men keek de hele tijd een beetje somber als je over de formatie begon, maar de afgelopen dagen is men wat positiever en wat hoopvoller. Vandaag kwam via de NOS naar buiten dat Nieuw Sociaal Contract toch denkt dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen en dat ze om tafel moeten gaan zitten met die andere partijen.”

Volgens Van Groningen zien ze bij de partij in dat ‘als zij dat niet doen, er eigenlijk geen opties meer zijn’. Caroline van der Plas opperde onlangs bij Humberto aan tafel nog wél een andere optie: SGP en CDA bij het formeren betrekken. Dat zou leiden tot een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. Maar om nieuwe verkiezingen te voorkomen, wil NSC toch weer aan tafel.

„De vorm van het kabinet moet iets nieuws, iets bijzonders worden, dat ook op afstand staat van de vier partijen”, weet Van Groningen. De vorm waar de vier partijen op zouden mikken, volgens Van Groningen, „wordt extraparlementair genoemd, maar is dat eigenlijk niet”. Zo noemt hij dat er wel afspraken gemaakt worden tussen de partijen, maar heel erg op afstand.

‘Met de nek aangekeken als ik met de PVV in kabinet stap’

In eerste instantie wilde NSC geen ministers leveren in het nieuwe kabinet, dat lijkt nu anders te zijn. Volgens Van Groningen zijn er mensen binnen de NSC-fractie die het totaal niet zien zitten om „een kabinet met de PVV mogelijk te maken”. „Zij zeggen: dan word ik in mijn omgeving met de nek aangekeken. Sommige mensen binnen de fractie van NSC willen het gewoon niet hebben dat er een foto komt van het bordes met daarop mensen van NSC naast mensen van PVV. Zij hebben moeite met sommige uitspraken die Wilders in het verleden heeft gedaan.”

De partijen zoeken nu naar een kabinetsvorm „waarin NSC wel meedoet, en de PVV ook, maar dat het zo ver van die partijen af staat, dat er een afstand tussen hen zit”.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties