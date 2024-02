Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside wederom in een deuk om Gordon: ‘Serieus hulp nodig’

De mannen van Vandaag Inside waren op z’n zachtst gezegd niet heel positief over het optreden van Gordon bij diens albumpresentatie onlangs. Nu komen ze echter nog eens terug op hun gedrag destijds – ze lagen in een deuk – en delen ze nog een sneer uit. Met de nodige hilariteit uiteraard.

„Ik heb de indruk dat Gordon het toch wel vervelend vond”, begint presentator Wilfred Genee het gesprek. Dat is niet gek, want de Vandaag Inside-tafel lag com-pleet dubbel toen ze het optreden van Gordon bekeken. Ook Albert Verlinde verbaasde zich over het „amateurisme”.

Vandaag Inside geeft af op Gordon

René van der Gijp heeft inderdaad gelezen dat Gordon „teleurgesteld was” in de mannen. „Dus ik heb het dit weekend nog een paar keer zitten kijken”, vertelt hij, verwijzend naar het optreden. „Hoe vaker je het kijkt, hoe meer je op een gegeven moment denkt ‘het valt best wel mee’.” Alleen al bij deze uitspraak van ‘Gijp’ barsten de tafelgasten in lachen uit. „Je ziet ‘m wel z’n best doen. En echt: hoe vaker je luistert, hoe meer je denkt ‘het is zo slecht nog niet’.”

Genee benoemt dat ‘directeurtje’ Marco Louwerens, zoals Vandaag Inside hun voormalig zenderdirecteur noemt, óók aanwezig was bij het optreden van Gordon. „Marco is toch nog groot bewonderaar en fan hoor”, benoemt hij. Het beeld schakelt over naar de albumpresentatie van Gordon. Louwerens: „Ik heb altijd, altijd een zwak voor ‘m gehad, nog tot op de dag van vandaag. Ik vind hem oprecht de enige échte artiest die we in Nederland hebben, met alles wat daarbij komt kijken ook.”

Van der Gijp en gast Job Knoester kunnen hun lachen niet inhouden. „We kunnen Sinterklaas nu ook al niet meer serieus nemen”, reageert Johan Derksen. „Die muzikanten en producers die erbij zijn, die moeten zeggen: ‘Niet doen jongen, je staat voor lul’.” Knoester: „Ja, het is zielig eigenlijk.” „Weet je wat rot is?”, oppert Van der Gijp. „Dadelijk staat ie in lege theaterzalen en denkt ie dat het repetities zijn.” Knoester noemt op zijn beurt dat hij het „echt zielig” vindt. „Ik denk echt dat die man een patiënt is, dat hij serieus hulp nodig heeft.”

