Vandaag Inside-tafel ligt helemaal dubbel om muzikale comeback Gordon

Gordon is na jaren te hebben geschitterd van afwezigheid terug op het podium. Dat konden de mannen van Vandaag Inside natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. Zo geschiedde gisteravond een genadeloze afslachting, waarbij het ene lachsalvo na de andere de studio vulde.

Gordon heeft nogal een turbulente periode achter de rug en die pieken en dalen in zijn leven bezingt hij op zijn nieuwe album.

Fragment muzikale comeback Gordon in Vandaag Inside

Hoewel presentator Wilfred Genee nog even twijfels had of hij het fragment moest laten zien aan zijn meedogenloze collega’s, besluit hij dat toch te doen. Dankzij het split screen is te zien dat de heren het uitgieren tijdens de beelden van de muzikale comeback van Gordon, die een liedje zingt over de hoofdstad. „Nou heeft Amsterdam Halsema al, komt dit er ook nog een keer bij”, sneert tafelgast Albert Verlinde. „Wilfred, dit is nog slechter dan Frank Boeijen”, vindt Johan Derksen. Ook René van der Gijp doet een duit in het zakje. „Hierbij vergeleken is René le Blanc Frank Sinatra.”

„Laat nog eens een klein stukje zien”, moedigt ‘Gijp’ Genee aan. „Kijk uit dat je niet volschiet”, grapt Derksen. Weer liggen de mannen dubbel als Gordon zijn gouden keeltje laat horen. „Als je voor de HEMA staat, word je weggestuurd als je zo zingt!”, lacht Van der Gijp.

Amateurisme

Verlinde snapt niets van. „Ik ben een theaterman, ik ben een entertainmentman. Dit is toch amateurisme? Dat je toewerkt naar een comeback, dat je een album maakt. Dit is je moment. Dit moet je goed doen!” Ook Derksen vindt het onbegrijpelijk. „Hij heeft toch een producer en muzikanten, die horen dat hij dat inzingt? Die moeten toch zeggen: ‘Jongen, dit moet jij niet doen’?”

„Wie weet is de cd mooi. Maar live kon hij het gisteren niet, omdat hij zenuwachtig of verkouden was. Maar als je verkouden bent, bel je toch af, dan ga je dit toch niet doen?”, zegt Verlinde. De mannen belanden weer in een lachstuip bij beelden van Evert Santegoeds, die zegt dat Gordon een van de beste zangers van Nederland is. Verlinde: „Hij was denk ik een van de beste zangers van Nederland. Als je een sporter bent en acht jaar niet sport, kun je niet ineens weer een wedstrijd doen. Dat doet hij nu eigenlijk.”

Derksen denkt dat Gordon qua televisiecarrière helemaal afhankelijk is van Gerard Joling. „Als Gerard er niet instapt, is hij niets meer waard. Maar hij gaat het niet doen.” „Het is heel zuur voor Gordon”, vindt Verlinde. „Gerard heeft én een tv-carrière, en hij zingt ook nog hits. En hij kan nog zingen.”

‘Hij zet zichzelf voor lul’

Genee laat een fragment zien van Gordon, waarin hij laat blijken in zijn nopjes te zijn met zijn optreden. „Volgens mij is zijn cd mede mogelijk gemaakt door Beter Horen, denk je niet?”, aldus Verlinde. Het valt Genee op dat er geen medelijden met Gordon is. „Dan moet je ook niet iedereen afblaffen”, vindt Verlinde.

Gijp vraagt zich af of Gordon zichzelf serieus neemt. „Blóedserieus”, denkt Verlinde. „Als hij hierom boos wordt, wat hij ongetwijfeld wordt, dan denk ik: je hebt zelf in programma’s als Idols en X Factor gezeten. Gordon, stel je voor dat jij hier zit en aan de overkant staat een Gordon te zingen. Dan zou hij hetzelfde doen wat wij nu doen.”

„Hij zet zichzelf ook voor lul, als hij hierover zegt dat het uitstekend gezongen is”, is Derksen van mening. „Zou het dat nieuwe kapsel niet zijn dat over zijn oren hangt? Dat hij het niet meer kan horen. Dat kan toch?”, gaat Verlinde verder met afkraken. „Hou toch op man! Wat ben jij vals vanavond, zeg”, zegt Genee lachend. Tot slot gaat Derksen er nog één keer met gestrekt been in. „Heeft hij verkering tegenwoordig met een pony of zo?” Genee: „Daarom zei ik vanmiddag: misschien moeten we het gewoon niet doen.”

