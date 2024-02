Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon reageert bij Sophie & Jeroen op grappen over album: ‘Doet pijn’

Gordon is terug! Met een heel nieuw album, welteverstaan. Tijdens zijn albumpresentatie, waar veel BN’ers bij aanwezig waren, liet hij een paar nummers horen. Dat werkte achteraf echter nogal op de lachspieren van bepaalde mensen. De zanger schuift nu aan bij Sophie & Jeroen om dat te bespreken.

Vooral de mannen van Vandaag Inside, geflankeerd door Albert Verlinde, lagen in een deuk toen ze tijdens het praatprogramma de beelden van Gordons optreden terugkeken. Verlinde sprak zelfs van „amateurisme”.

Gordon bij Sophie & Jeroen: ‘Trots op nieuwe album’

Bij Sophie & Jeroen kwam die lacherigheid al snel ter sprake. „Je begint er meteen over, het zit je toch een beetje dwars”, aldus presentator Jeroen Pauw. „Ja, het zit me in zoverre dwars, dat soort dingen doen gewoon pijn. Je komt met iets heel leuks, met een nieuwe plaat, na acht jaar. Ik maak een hele mooie nieuwe cd, in mijn ogen dan, en dan word je daar landelijk om uitgelachen.”

Jeroen Pauw benoemt dat hij ‘heel vaak’ naar Vandaag Inside kijkt, „en ik moest er ook om lachen”. Gordon geeft toe dat de grap over de HEMA „briljant” was. „Als je zo voor de HEMA staat te zingen, sturen ze je weg”, bulderde René van der Gijp het uit destijds. „Ja, daar kan ik ook om lachen. Dat had een grap van mij kunnen zijn”, zegt Gordon lachend.

„Ja, daarom dacht ik ook: je bent een man die makkelijk uitdeelt, dan moet je af en toe ook een beetje ontvangen, toch?”, vraagt Jeroen Pauw zich af. En hij heeft geen ongelijk: Gordon sneerde onlangs nog naar Gerard Joling. „Natuurlijk, dat is allemaal prima”, reageert de zanger. „Maar je kunt niet zeggen dat ik niet kan incasseren. Je weet wat ik de afgelopen jaren voor bagger over me heen heb gekregen. Dan moet je echt wel wat kunnen incasseren. We kunnen er lang of kort over praten, maar ik heb een heel mooi, nieuw album gemaakt en ik ben daar zó trots op”, besluit hij.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

