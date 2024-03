Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-mannen en Lilian Marijnissen bespreken ‘geheim plan’ van de overheid: ‘Hypocriet’

Oud-SP-leider Lilian Marijnissen zit tegenwoordig zo nu en dan aan de Vandaag Inside-tafel en ambieert zelfs een carrière op tv. Genoeg aanleiding voor de mannen om een ‘geheim plan’ van de overheid aan tafel te bespreken, waarover ook Marijnissen het één en ander te zeggen heeft.

Het onderwerp van gesprek? ASML. Dat is een hightechbedrijf dat in Nederland opereert, maar mogelijk niet lang meer. Het bedrijf heeft namelijk ‘verontrustende signalen’ afgegeven dat een (gedeeltelijke) exit uit Nederland op de agenda staat. Het kabinet is daarom – volgens De Telegraaf in het diepste geheim – bezig met een plan om het vertrek van de chipfabrikant te voorkomen.

Vandaag Inside bespreekt ASML

Maar waarom is de overheid er nou zo gebrand op ASML binnenlands te houden? Johan Derksen (die onlangs uithaalde naar Merel Ek) legt het zo uit: „Als je Philips, Heineken en alle grote banken bij elkaar neemt, dan is ASML nog twee keer groter. Absoluut het grootste bedrijf van Nederland. Ze willen alleen uitbreiden, maar er werken al 40.000 mensen. Veertig procent daarvan is een hoogopgeleide buitenlander, een expat, en daarvan hebben ze er meer nodig.” Probleem in Nederland is onder meer de woningnood. Je kunt wel willen groeien en expats inhuren, maar als zij geen huis kunnen vinden, kom je nergens.

Het ‘geheime plan’ heet Beethoven en is erop gericht om ‘de grootste werkgever van Nederland’ binnenboord te houden. Economisch gezien is ASML namelijk een belangrijke pion. „Rutte heeft die bedrijven met fluwelen handschoentjes aangepakt, maar nu is Shell ook naar het buitenland”, noemt Derksen.

Lilian Marijnissen over ‘geheim plan’: ‘Hypocriet’

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee wil van Lilian Marijnissen weten of ze het terecht vindt dat grote bedrijven ‘keihard aangepakt’ worden. „Nou, nee, ik vind het hypocriet. Ze zeggen ‘migratie loopt de spuigaten uit, we moeten dat inperken’, maar het overgrote deel van de migratie bestaat uit arbeidsmigranten”, aldus Marijnissen. Genee: „Maar bij ASML kunnen ze geen mensen uit Nederland vinden op dat gebied, die zijn er gewoon niet.” „Ja oké, maar al die mensen die hierheen gehaald worden om te werken, moeten ook ergens werken”, kaatst Marijnissen terug. „Waar gaan die mensen wonen? Er zijn geen huizen, er is woningnood. Die mensen krijgen kinderen, die moeten naar school, maar er is ook een lerarentekort.”

Volgens Marijnissen staat er nu ‘geen enkele rem’ op arbeidsmigratie. „Ik ben het met je eens: ASML gewoon het land uitgooien”, roept Derksen. Al is dat volgens Marijnissen ‘helemaal niet’ wat ze zegt. „Nee, maar dat is wel het einde van je betoog”, aldus de besnorde analist. „Als er hier arbeidsmigranten komen die we niet nodig hebben, daar moet een rem op. Maar hoogopgeleide migranten, specialisten, die bedrijven nodig hebben, daar moet je altijd ruimte voor maken”, vindt hij.

Toch zegt de oud-SP-leider dat ook in de kassen, de slachthuizen en de zorg werkgevers ‘niemand kunnen vinden’. „Al die sectoren hebben mensen nodig, maar waar moeten zij wonen dan?” Nederland moet, vindt zij, keuzes maken in waarin ze investeren en welk soort werkgelegenheid we hier willen hebben. „Bijvoorbeeld wel investeren in een ASML, maar niet meer in de gigantische kassen en slachterijen.”

