Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling spreekt toch weer over Gordon na annuleren theatertour

Gordon is het zat: hij heeft zijn theatertour en de verdere promotie die hij voor zijn nieuwe album zou doen, geannuleerd. Er kwamen veel negatieve reacties op het album dat hij na acht jaar afwezigheid uitbracht. Onder meer van mensen die in een deuk lagen terwijl ze naar Gordons optreden kijken. Gerard Joling reageert nu op het nieuws.

De mannen van Vandaag Inside waren één van de kartrekkers als het ging om de hilariteit over het optreden van Gordon. Tot twee keer toe lagen ze dubbel als ze de beelden terugkeken. Gordon besprak dat later bij Sophie & Jeroen en zei dat zulke reacties hem pijn doen.

Gerard Joling reageert op annuleren theatertour Gordon

Nu reageert ook Gerard Joling op het nieuws dat zijn oude tv-maat zijn theatertour heeft geannuleerd. Ook al zei hij slechts twee dagen geleden nog dat hij de naam Gordon nooit meer in de mond zou nemen en ‘het gezeur zat was’. De zanger noemt het „zielig voor iedereen” dat de tour niet doorgaat. „Dit is natuurlijk altijd heel vervelend. Denk aan de muzikanten, denk aan de strijkers, de blazers, de ‘backing vocals’. Die mensen zijn allemaal ingepland voor al die maanden. Heb je een verzekering afgesloten? Hoe is dat geregeld?”

Het is voor alle betrokkenen „hartstikke zuur dat dit soort dingen gebeuren”, zegt de zanger. Bij het uitbrengen van een album krijg je volgens hem „natuurlijk altijd wel commentaar en iets over je heen”. Dit is „een hele zure week, klaar”, besluit Joling.

Album van mijn Leven zou na acht jaar afwezigheid Gordons grote comeback moeten zijn. Hij bezingt daarop zijn leven, wat zo nu en dan grote tegenslagen met zich meebracht. „Met Album van mijn Leven heb ik een mooi laatste album achtergelaten waar ik ontzettend trots op ben”, zei Gordon in een statement over zijn keuze. „Voor degenen die al een kaartje hebben gekocht voor de theatershows, wil ik jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen en de support. Vanuit de theaters zal er contact met jullie worden opgenomen.”

Reacties