Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld verdien je als publiek bij Nederlandse talkshows

Door als publiek aan te schuiven in Nederlandse talkshows, kun je een leuk zakcentje verdienen. Maar bij welke programma’s moet je zijn? En op hoeveel geld kun je rekenen?

Een Nederlandse talkshow is niet compleet zonder achtergrondpubliek. Maar niet alle praatprogramma’s krijgen elk stoeltje gevuld. Daarom wordt geregeld de hulp ingeschakeld van castingbureaus. Wapperend met geld gaan die bedrijven op zoek naar mensen die plaats willen nemen in de zaal. Uiteraard kun je ook zelf je hand opsteken. Dat kan door je aan te melden via de website van STENT Casting, waar de vrije plaatsen voor de komende avonden verschijnen.

Bijna altijd mogelijk om aan te schuiven

Hoe groot is de kans dat je geselecteerd wordt? „Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, het aantal te verdelen plaatsen en het aantal lopende programma’s. Het kan soms zijn dat je een week (of langer) niet geboekt bent voor een talkshow en soms drie keer in een week”, schrijft het bedrijf zelf.

Wij spraken Thomas, die geregeld als publiek aanschuift in uitzendingen en hij geeft aan in veruit de meeste gevallen wel geselecteerd te worden. „Alleen op vrijdagavond heb je soms pech.” Daarnaast is zijn ervaring dat je een grotere kans hebt geselecteerd te worden als je je samen met een vriend of vriendin als duo aanmeldt.

Geld verdienen als publiek bij talkshow

„Je moet zelf vervoer regelen naar de opnamelocatie en je hoort soms pas op de dag zelf of je bent uitgenodigd”, vertelt Thomas. „Maar goed, ik werk in de buurt van waar veel van de talkshowstudio’s zich bevinden, dus voor mij is dat geen probleem. Bovendien heb ik ‘s avonds meestal niks te doen. Ik kijk dan graag een beetje tv. Hoe leuk is het dan dat ik diezelfde tv-uitzendingen live kan bijwonen met gratis drankjes én een vergoeding.”

‘Gelieve jezelf niet meermaals op te geven voor dezelfde dag, dit stimuleert niet extra dat wij jou zullen gaan boeken’, geeft het castingbureau aan. Toch deed Thomas dat af en toe: „In het verleden was bijvoorbeeld HLF8 en Beau te combineren. Ik holde dan nadat de ene talkshow was afgelopen snel naar de andere studio. Zo verdiende ik een behoorlijk zakcentje.”

Nederlandse talkshows met vergoeding voor publiek

Over welke bedragen hebben we het dan? Over het algemeen zo’n 20 euro tot 25 euro per uitzending. „Alleen bij All Against 1 kreeg ik iets meer, maar daar moest je urenlang zitten en kon je niet eens naar het toilet. Dat doe ik nooit weer”, vertelt Thomas.

Op dit moment worden er publieksstoeltjes aangeboden voor onder meer Sophie & Jeroen (20 euro), Humberto (25 euro), Renze (25 euro), NOS Studio Voetbal (20 euro), De Pappenheimers (20 euro) en Beau (25 euro). Dat tikt lekker aan, zo’n Nederlandse talkshow.

Vorige Volgende

Reacties