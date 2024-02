Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Terugkerende tv-klassiekers zijn een hit’, déze maken de meeste kans op nieuw leven volgens Humberto

Programma’s die de boeken in zijn gegaan als tv-klassiekers, daar is iets opmerkelijks mee aan de hand. Steeds vaker komen bekende formats terug, wordt opgemerkt bij Humberto. Welke hebben de meeste kans op een nieuw leven?

„Meer dan ooit keren ze terug op de buis, maar of dat een garantie is voor succes? Dat moet nog blijken”, aldus Humberto Tan.

Maar een ding is zeker, klinkt het bij de talkshow, die oude beelden roepen „warme, nostalgische gevoelens” op.

Redenen voor terugkeer

Oud-programmadirecteur en mediakenner Tina Nijkamp weet de drie belangrijkste redenen te geven voor waarom tv-klassiekers als Te Land, Ter Zee en in De Lucht, Gooische Vrouwen en Medisch Centrum West terugkomen.

„Met oorlogen en allerlei andere narigheid hebben mensen behoefte aan luchtige entertainment. Het gevoel wat een oud format bij je oproept, wat je al kent, is een herinnering aan goede tijden van toen. Dan kun je even wegdromen”, geeft Nijkamp als eerste reden.

Tv-klassiekers

Daarnaast is er veel geflopt afgelopen jaren. „Wat zenderbazen dan krijgen is paniek. Dan wordt er sneller teruggegrepen naar vroeger. En dan zijn de mensen die de programma’s veelal aankopen, wat ouder. Vijftig plus. Zij grijpen dan terug naar programma’s uit hun jeugd.”

De talkshowtafel van Humberto is in ieder geval laaiend enthousiast over de wederkeer van Te Land, Ter Zee en in De Lucht. Nijkamp ziet het echter zitten om Wedden Dat nieuw leven in te blazen. „Daar zie ik kijkcijfer-potentie in.” „Ook Hole in the Wall lijkt me top om terug te laten komen”, aldus Nijkamp.

‘Waarom niet?’

Gerard Joling, die het programma destijds presenteerde, zit ook aan tafel bij Humberto. „Het was enig”, zegt Joling na het zien van een fragment. „Ze kunnen me bellen en ik doe het zo.” Aan de andere presentator, Beau van Erven Dorens, hebben ze het ook gevraagd. In een videoboodschap zegt hij: „Waarom niet? Het is toch camp? Alles komt terug.”

Van Erven Dorens geeft wat ideeën mee. „We kunnen thema-afleveringen maken. Met sporters, musici en politici. Wilders krijgt een dichte muur, Yeşilgöz moet een karatetrap maken en Hugo de Jonge moet een huisje nadoen.”

