Tranen bij talkshow Humberto door verhaal over overleden jongetje (4) door hersentumor

Kinderen en kanker is een combinatie die niet zou mogen bestaan, maar toch gooit het leven die tragedie soms op iemands pad. Jeroen van Veen maakte het mee: zijn zoontje overleed twee jaar geleden, hij was slechts vier jaar oud, door een hersentumor. Hij vertelt zijn verhaal bij Humberto en dat zorgt voor tranen en een brok in de keel.

Mede om het verlies van zijn zoon Kasper te kunnen verwerken, ging Van Veen rennen. Daar is hij eigenlijk niet meer mee gestopt en dat is ook de manier dat hij nu geld inzamelt voor het Prinses Maxima Centrum.

Bij Humberto: Kasper (4) overleed aan kanker

Van Veen vertelt dat zijn zoontje „duizend dagen” is behandeld tegen de tumor in zijn hoofd. „We kregen te horen dat hij waarschijnlijk echt niet lang te leven had. Hij had een hersentumor van meer dan acht centimeter, een zeer kwaadaardige vorm.”

Bij Humberto tonen ze een filmpje van Kasper, met allerlei momenten uit zijn leven. Een vrolijk jongetje met een bos rode krullen en een aanwezige lach. Aan tafel zit ook Erik van Looy, die je kunt kennen van de Belgische versie van De Slimste Mens. Na het tonen van de video en het aanhoren van Van Veens verhaal, schiet hij zichtbaar vol. Ook presentator Humberto Tan geeft aan het moeilijk te hebben. „Je wil dit niet voor een kind.” Er valt een stilte en Tan lijkt even niet uit zijn woorden te komen.

Jeroen zelf kan met een glimlach naar de beelden van zijn zoon kijken, maar „ik huil ook, hoor, ik huil elke dag. Ik huil van verdriet, maar ook van geluk. Ik ben zo ontzettend blij dat ik hem heb mogen leren kennen”, zegt hij, terwijl zijn stem breekt en de tranen opkomen. „De kans was klein, en door het Prinses Maxima Centrum, die elke dag, alles, alles, álles in het werk stellen om ervoor te gaan en hem voor langere tijd beter te maken, en in ieder geval een fijne dag te geven… Daar ben ik zo dankbaar voor.”

Hardlopen voor donaties Prinses Maxima Centrum

Humberto: „Loop je met hem?” Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Van Veen. „Ja, zeker. Het klinkt heel gek en misschien ook wel een beetje zweverig, maar ik voel hem intens. Het kan zijn als ik iets ruik, of zijn favoriete nummer hoor. Maar ook als ik hem mis. En als ik in mijn eentje loop, loopt hij eigenlijk naast me. Dat is een heel fijn gevoel.”

Hij vertelt dat hij is begonnen met hardlopen om zichzelf een uitlaatklep te geven. „In het Prinses Maxima Centrum zeiden ze: ‘Nu sta je nog rechtop, het is goed om iets te hebben om je batterij weer op te laden. Ga iets doen waar je kracht van krijgt’. Ik dacht: ik ga hardlopen, in het Prinses Maxima Centrum al. Dan kon ik heel even op afstand komen, daarna was ik weer strijdbaar om er 22 uur tegenaan te gaan.” Hij noemt dat zijn zoontje niet alleen slechts een jaar en een paar maanden was toen het traject begon en ze dus heel goed op hem moesten letten, maar er ook veel chemo was „om de ziekte de baas te blijven”.

Na Kaspers dood voelde Van Veen sterk de behoefte „om iets te doen”. Dat werd dus geld inzamelen met hardlopen, wat inmiddels al veel heeft opgeleverd. Een jaar lang rent hij gemiddeld tien kilometer per dag. „Ik wilde ze (kinderen met kanker, red.) laten zien dat er elke dag minimaal één iemand is die aan ze denkt.” De teller staat inmiddels op meer dan een miljoen euro, opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. Van Veen: „Heel Nederland helpt mee. Het bedrag staat voor veel meer dan alleen een geldbedrag, maar ook voor verbinding, liefde en saamhorigheid. Het geeft mij ook kracht.”

