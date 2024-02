Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Begrafenisondernemer in VS bewaarde thuis as en lichaam in lijkwagen: ‘Ongebruikelijke situatie’

Een bizar verhaal uit de Amerikaanse stad Denver: een begrafenisondernemer heeft thuis de as van zeker dertig doden bewaard. De politie spreekt van een „ongebruikelijke situatie”.

Ook trof de politie in de tuin een lijkwagen aan met daarin een lichaam van een vrouw die al in augustus 2022 overleed. Zo zou de begrafenisondernemer door financiële problemen er niet in geslaagd zijn haar te cremeren.

Begrafenisondernemer

De zaak kwam aan het rollen toen de 33-jarige begrafenisondernemer zijn huis uit werd gezet, meldt The Denver Post. Tijdens het schoonmaken van de woning stuitte de eigenaar van het huis in een kruipruimte op dozen met as. „Het ging om zeker dertig zwarte plastic urnen ter grootte van een schoenendoos”, laat een politiewoordvoerder weten. Waarschijnlijk zijn de lichamen professioneel gecremeerd.

Het lichaam in de achtergelaten lijkwagen was van een 63-jarige vrouw. Haar nabestaanden hadden van de begrafenisondernemer na haar overlijden een urn gekregen. Echter zat daar vermoedelijk de as van iemand anders in. „Het is een ongebruikelijke situatie”, stelt de politiewoordvoerder. „Zonder medeweten van de families heeft hij mogelijk af en toe families voorzien van de stoffelijke resten van anderen, zodat er diensten konden worden gehouden.”

Financiële problemen

In september 2022 sloot het uitvaartcentrum van de man de deuren, wat volgens de Amerikaanse krant het gevolg was van financiële problemen. De politie heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

