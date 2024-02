Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee ondervraagt Lilian Marijnissen: ‘Televisiecarrière?’

Lilian Marijnissen heeft inmiddels de Haagse politiek verlaten. En tegenwoordig is ze vaker op televisie te zien. Bij Vandaag Inside vertelde ze gisteravond dat ze gesprekken voert over een mogelijke televisiecarrière.

Eind vorig jaar werd bekend dat SP-leider Marijnissen stopt als Tweede Kamerlid. Mede door de verkiezingsnederlaag van haar partij, besloot ze dat het tijd was voor een ‘nieuw gezicht’ bij de SP en legde ze haar functie neer.

Lilian Marijnissen als presentatrice

Inmiddels schuift Marijnissen regelmatig aan bij talkshows, waaronder als tafelgast in Vandaag Inside. Eerder deed het voormalig Tweede Kamerlid een VI-screentest. Ze oefende namelijk de presentatie van Vandaag Inside tijdes het ‘In de Wandelgangen’-onderdeel van het programma en kreeg daar een hoop goede reacties op.

„Ben je al gebeld?”, vraagt Wilfred Genee aan de oud-politica. De presentator hint op een nieuwe presentator voor een programma rondom de Olympische Spelen op RTL. Matthijs van Nieuwkerk zou die taak op zich nemen, maar door alle commotie rondom de oud-DWDD-presentator lijkt dat voorlopig niet door te gaan.

‘Paar gesprekken’

Marijnissen vertelt aan de VI-tafel dat na de leuke reacties ze ook „een paar gesprekken” gevoerd heeft. „Waar?”, reageert Genee direct. Maar daar kan de oud-politica nog niet veel over zeggen.

Derksen oppert dat Marijnissen de stoel van Sophie Hilbrand overneemt naast Jeroen Pauw. „Maar er zitten wel concrete dingen aan te komen? Dat is leuk”, aldus Genee.

Marijnissen past met voetbalhart in Vandaag Inside

Marijnissen benadrukt dat er nog niks concreet is. „Ik ben nog niet zo heel lang weg uit Den Haag. Maar ik probeer natuurlijk wel zo snel mogelijk weer wat te gaan doen. ”

De oud-politica past overigens wel tussen de VI-heren. Zij is zelf een groot voetbalfan en Feyenoord-supporter. Marijnissen grapte ooit tegen Metro dat ze in het Haagse torentje graag de Feyenoord-vlag wilde ophangen. „Ik bezit zo’n tien Feyenoordshirts waarin ik zelf sport. En ik heb al jarenlang een seizoenkaart in Vak O. Het bijzondere van zo’n voetbalstadion is dat iedereen door elkaar zit. Zwart, wit, rijk, arm, oud, jong, het klinkt als een supercliché, maar in die omgeving maakt het niet uit wie je bent en wat je doet” , vertelde ze in dat Metro-interview.

Reacties