Erben Wennemars luidt schaats-noodklok bij Sophie & Jeroen: ‘Arrogant’

Er was een tijd dat Nederland als schaatsland medaille na medaille binnensleepte en zichzelf zo goed als onschendbaar waande. Maar die „arrogantie” is ons tegen gaan werken, merkt oud-schaatser Erben Wennemars op. Hij schoof gisteren aan bij Jeroen Pauw tijdens Sophie & Jeroen om het daarover te hebben.

Wennemars kwam onlangs overigens in opspraak, omdat hij voor de camera van RTL Boulevard wegliep toen er vragen werden gesteld die hem niet helemaal bevielen…

Zorgen om toekomst van Nederlands schaatsen

Jeroen Pauw benoemde gisteren in Sophie & Jeroen dat er heel wat angsten zijn in de wereld, bijvoorbeeld rond het klimaat en de mogelijke Russische dreiging, maat dat de schaats-angst toch ook menigeen bezighoudt. „Ik voel me helemaal thuis in dat rijtje, ja”, reageert Wennemars met de nodige humor. Pauw noemt dat Nederland als schaatsland mogelijk wordt ingehaald en dat er dan een einde komt aan de medailleregen voor bijvoorbeeld Sven Kramer, Ireen Wüst en Marianne Timmer. „Straks begint het WK, ik denk dat wij daar nog best wel punten gaan maken”, noemt Pauw.

Maar dat is volgens Wennemars „een beetje het probleem”. „We gaan heus wel wat winnen, maar over twee jaar zijn de olympische spelen en ik denk dat het nu goed is om echt een keer te kijken: hoe is nu de staat van het Nederlands schaatsen?” Hij noemt dat mensen na het winnen van een aantal medailles denken ‘dat het wel meevalt’ met de staat van het schaatsen, „maar het valt niet mee”.

„We zijn een beetje te veel in onszelf gaan geloven”, vindt de oud-schaatser. „Tien jaar geleden was eigenlijk het absolute hoogtepunt van het Nederlandse schaatsen. De olympische spelen in Sotsji, daar worden we met een clean sweep (alle medailles voor Nederland, red.) de 500 meter, daar wonnen we de ploegenachtervolging, heren én vrouwen, daar wonnen we bijna alle afstanden. Daarna zijn we eigenlijk comfortabel geworden.” Volgens Wennemars ontstond er een manier van doen en trainen, die iedereen overnam.

„We zijn dat allemaal gaan doen en zijn eigenlijk allemaal richting die 1000 en 1500 meter gekropen. Uiteindelijk zijn we nu niet meer bezig met een nieuw niveau behalen”, vindt de oud-schaatser. Hij luidt de noodklok wat het Nederlandse schaatsen betreft: er moet iets veranderen, anders raken we onze glansplek kwijt.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Reacties