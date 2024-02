Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ken je opvliegende Henny nog? Mr. Frank Visser Doet Uitspraak ging terug voor ‘Hoe is het nu met?’

Mr. Frank Visser Doet Uitspraak ging gisteravond opnieuw langs bij oud-deelnemers. En wie herinnert zich Pieter en de ietwat opvliegende en scheldende Henny niet? Presentator Victor Brand ging eens kijken hoe de ‘erfgrens’-kwestie was afgelopen.

In het Friese Arem moest televisierechter Frank Visser destijds tussen Anja en Pieter en Henny komen. Buurvrouw Anja had namelijk volgens Pieter en Henny een heel stuk van hun tuin ingepikt met het plaatsen van een nieuwe schutting.

Opvliegende Henny in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Zij eisten dat de schutting op de ‘juiste’ plek werd teruggeplaatst. Overigens eiste het koppel ook recht van overpad over het erf van Anja. Buurvrouw Anja bleek zich van geen kwaad bewust. Ze stoorde zich alleen aan een half uitgehakte boom van de buren.

„Kop houden”, „bek houden”, „m’n hele tuin verneukt, kutwijf”, „alles gaat weg en als het niet zo is dan trap ik het weg”, „oprotten”, „kreng”, „trut”, „rimpelkop”, „ik stomp je voor je smoelwerk”, waren een aantal uitspraken die de Amsterdamse en grofgebekte Henny deed. Ze dreigde uiteindelijk ook nog met haar vuist en gebaarde richting Anja dat ze wilde uithalen. Waarna Mr. Frank Visser tussenbeiden moest komen.

Hoe is het nu met?

Hoewel het er toen allemaal explosief aan toeging, oordeelde de televisierechter dat vooral Anja in haar gelijk stond. Het bleek zelfs dat Henny en Pieter ook grond van Anja hadden ingepikt. De schutting moest op de originele grens komen, maar daar moest iedereen aan mee betalen, ook Henny. Het recht van overpad dat het koppel claimde, was ook niet aan de orde volgens Mr. Frank Visser. En de boom moest eveneens weg. Ook hieraan moesten alle buren meebetalen.

Gisteravond ging Victor Brand terug naar Arem om te kijken hoe het met de burenruzie is afgelopen. Bij Anja hangt de vlag uit, want wat blijkt? Henny en Pieter zijn verhuisd. Hun huis is namelijk verkocht, vrij snel na dat de Mr Frank Visser-aflevering werd opgenomen.

Dure grap en hoop bombarie

Mr. Frank Visser noemde in de vorige aflevering al dat hij het nogal veel bombarie vond, als het koppel toch wilde verhuizen. Anja concludeert ook dat het een hoop toestand „om niks” was. Ze heeft de schutting opnieuw geplaatst. Dit keer zodat dat deze precies op de erfgrens staat.

Henny riep bij de uitspraak dat ze niet wilde betalen voor het weghalen van de boom en het herplaatsen van de schutting. Maar daar was de televisierechter het niet mee eens. En dat alles heeft 1600 euro gekost. 800 euro voor Henny en Pieter en 800 euro voor Anja. „Had je ook lekker van op vakantie gekund”, zegt Brand. En dat beaamt Anja. „Of ik had mijn tuin opnieuw kunnen bestraten. Maar dat hebben ze me door mijn neus geboord.”

Waar zijn Henny en Pieter?

De kopers van het huis heeft Anja nog niet ontmoet. Maar ze hoopt op gezellige buren. Brand kan het niet laten om even in de tuin van de oude buren te kijken. En wat blijkt? De hele tuin is omgespit en leeggetrokken. Alle planten en bomen zijn weg en eigenlijk is de tuin alleen nog een grote bak zand.

En Henny en Pieter? Waar zijn die in deze ‘Hoe is het nu met’? Het koppel wilde niet meer meewerken aan de vervolgaflevering. Wellicht dat Henny toch iets te hoog van toren blies.

