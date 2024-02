Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz: ‘Jammer dat boa’s religieuze uitingen mogen dragen’

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt het „jammer” dat sommige steden toestaan dat buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) hun werk doen met zichtbaar religieuze of levensbeschouwelijke uitingen. Amsterdam en Den Haag gaan dat binnenkort mogelijk maken en in enkele andere steden zoals Arnhem en Tilburg mag dit al. Ze heeft er „kennis van genomen en het staat ze vrij om dit te doen”, want boa’s zijn in dienst van gemeenten.

Er bestaat een landelijke richtlijn voor boa’s die aangeeft dat neutraliteit gewenst is voor een gemeentelijke handhaver of toezichthouder, maar die is niet dwingend. De bewindsvrouw zou er „niet op tegen zijn” dat de richtlijn dwingender wordt, maar dat is aan een nieuwe minister, zei ze voorafgaand aan de ministerraad.

De minister gaat over de politie maar heeft niets te vertellen over de boa’s. „Het gaat uiteindelijk om de neutraliteit waarvan we allemaal willen dat boa’s en ook de politie die uitstralen”. Het is volgens haar ook niet goed dat het beleid straks in elke gemeente weer anders is. Ze wees erop dat de roep om een landelijke richtlijn juist vanuit de boa’s zelf kwam. „Maar ik zou eigenlijk willen dat we uit deze discussie stappen en mensen hun werk laten doen in een uniform dat neutraal is.”

ANP

